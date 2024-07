Jakirović otkrio tko se ozlijedio i dodao: 'Brutalno su nas kaznili'

Dinamo je u posljednjoj utakmici slovensko-austrijskih priprema izgubio od trećeplasirane momčadi ukrajinskog prvenstva Krivbasa 2-0. "Modre" je boljeg rezultata koštala "crna rupa" u koju su upali na samom početku utakmice. Prvo ih je u 17. minuti kaznio Adu golom, a samo dvije minute kasnije i Tverdohlib je postigao gol.

Svoje mišljenje o utakmici dao je trener Sergej Jakirović (47).

- Klasična zadnja utakmica priprema. Vidi se da smo još "teški". Bilo je dobrih, ali i manje dobrih stvari. Mislim da smo brutalno kažnjeni za dvije greške koje smo napravili. Čak su bile i tri, ali jednu je Danijel Zagorac obranio. S druge strane, ono što smo mi kreirali, pogotovo drugo poluvrijeme, nismo iskoristili. Možda nam je falilo i svježine…Najbitnije od svega je da se nakon 10 dana nitko nije ozlijedio. Imamo nekoliko igrača koji su osjetili probleme pa smo ih preventivno promijenili - tvrdi Jakirović.

Dosta nervoze je bilo na utakmici…

- Zato sam rekao da je bila klasična pripremna utakmica. Apelirao sam da budemo mirni. Dinamo je svima motiv i to je legitimno, ali zbog toga smo se i dogovorili da se brzo rješavamo lopte i ne ulazimo u bespotrebne duele. Ukrajinci su nas u takvim duelima "očešali", no na to moraš biti spreman.

Dojam je da su mladi ponovno pokazali više.

- To je ultimativno davanje, želja za dokazivanjem da se nametnu, oni su gladni i svaki put se dobro pokažu.

Na kraju je trener Dinama otkrio kako se Ronaël Pierre-Gabriel žalio na bolove u loži.