Ma još jedna vrhunski, ali baš vrhunski odigrana utakmica Dinama. Od prve sekunde je bilo jasno kako je Krasnodar stigao u Maksimir pobijediti, a Dinamo im je dopustio samo tu jednu šansu u prvoj minuti, kaže nam Sergej Jakirović (44).

Da, Dinamo je u još jednoj prilično uspješnoj europskoj večeri svladao (1-0) Krasnodar, tako stigao do osmine finala Europske lige. Po drugi put u posljednje tri godine. Svaka čast!

POGLEDAJTE VIDEO: Slavlje nakon Krasnodara

- Stvarno odlična utakmica, Dinamo je djelovao organizirano, agresivno, "modri" su dobili većinu duela. Čekali su svoje prilike iz tranzicije, jednu takvu dočekali su poslije individualnog presinga Jakića. On me sve više podsjeća na igrača kakav je bio u Lokomotivi, pravovremen je i agresivan, oduzeo je mnoštvo lopti, odradio puno nevidljivog posla. I fenomenalno asistirao Oršiću - priča nam Sergej Jakirović, pa dodaje:

- Svaka čast Rusima, ali Dinamo je bio bolja momčad. I maksimalno su kontrolirali susret protiv jednog ozbiljnog suparnika. Ne, Dinamo me nije iznenadio, znam da imaju visoku kvalitetu, ma to se kod njih vidi svake godine. I njima je sve postalo puno lakše čim su prošli to famozno europsko proljeće. Sada svake godine djeluju sve bolje, sigurnije, ma budite sigurni da nikome u nastavku Europske lige s njima neće biti lako.

Tko je po vama junak utakmice?

- Ma meni je opet najbolji bio Bruno Petković. On je igrač koji diktira utakmicu, lakoćom prima lopte među dvojicom ili trojicom suparničkih igrača, zna kada treba ubrzati igru, a kada stati na loptu. Baš se razigrao, a takav je prevaga na terenu. Dinamo je sjajnu stvar napravio i dovođenjem Ristovskog, izgleda mi još bolji nego što je bio u Rijeci. Skupio je dosta iskustva u Portugalu, odmah se uklopio u momčad.

A trener Zrinjskog je još jednom ostao oduševljen igrom Joška Gvardiola...

- Meni je to nevjerojatno, kada ga gledam, pa on igra kao da ima 30-ak godina. A on je još uvijek - dijete, tek mu je 19. Nevjerojatno, zato je i već dulje vrijeme na meti najvećih europskih klubova, zbog toga je i Leipzig dao tako veliki novac za njega. Nema nikakve dvojbe, on je velika budućnost hrvatskog nogometa.

Koliko po vama može ovaj Dinamo?

- Uh, sve ovisi i o ždrijebu. Ma nikome neće biti lako, tko god u sljedećoj fazi zaigrao protiv Dinama. Zagrepčani sada imaju kontinuitet igranja u Europi, prolaskom u to europsko proljeće prije tri godine su skinuli veliki pritisak sa sebe, sada igraju sjajno. Organizirani su, kompaktni, čvrsti i agresivni, a ovakve utakmice igraju rutinski - završio je Jakirović.