Jakirović: Penal? Meni je to čista ruka. Sudac je simpatičan, ispričavao mi se zbog grešaka

Više od 14 tisuća navijača s pjesmom na usnama zadovoljno je napustilo Maksimir. Svjesni su i oni da ih još samo 90 minuta dijeli od Lige prvaka i najboljih europskih klubova na njihovu stadionu.

Pokretanje videa... 00:52 Dinamo savladao Qarabag sa 3:0 | Video: 24sata/pixsell

Dinamo je slavio protiv Qarabaga (3-0) u prvoj utakmici play-offa i napravio veliki korak ka plasmanu u grupnu fazu. I nije bilo nimalo lagano kao što stanje na semaforu sugerira. Pjaca je doveo 'modre' u vodstvo u 29. minuti, no onda su gosti u potpunosti zagospodarili terenom i imali nekoliko velikih prilika, no nešto su promašili, a ostalo je poskidao sjajni Ivan Nevistić. I obilo im se to o glavu u nastavku kada je Sandro Kulenović zabijao u 75. i 80. za veliku pobjedu.

Prva utakmica Dinama i Qarabaga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Za gledatelje fantastična utakmica, za nas trenere teška. Čestitke dečkima, napatili smo se dobro, potvrdilo se da je ovo ozbiljna ekipa koja igra s puno posjeda. Jedan, dva dodira, ima glavu i rep, čim popusti pritisak na izvor lopte, automatski imaš probleme i pune kazneni prostor s pet, šest igrača. Iskoristili smo njihove mane koje smo uočili i svaki put kada smo se razigrali, nisu mogli napraviti prekršaj i kaznili smo ih. Imali smo dva plana, prvi je bio da uzmemo loptu jer su se dignuli visoko, a plan B u drugom dijelu je bio promjena formacije s tri igrača u obrani, promijenili smo sustav jer smo pali energetski. Oni su tehnički jako dobri, kad smo promijenili sustav, lakše smo dolazili do golova, imali smo tri dobre šanse. Pogodili smo stativu i prečku - rekao je Sergej Jakirović za Arenu Sport 1 nakon velike pobjede.

Qarabag je specifična momčad, puno veći klubovi nisu se ovako dobro nosili s Dinamom?

- Oni su bolja momčad od Ludogoreca, duže su skupa, imaju automatizme i vidi se da su dugo zajedno. Znali smo da će biti zahtjevno i da ćemo patiti u određenim trenucima, moraš se braniti i pomagati jedan drugome.

Prva utakmica Dinama i Qarabaga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Kada ste shvatili da je vrijeme za plan B?

. U 60. minuti, nismo dobro zatvarali, pali smo energetski. S Kulenovićem i Cordobom, kao i s Ogiwarom i Pierre Gabrielom na krilima dobili smo više stabilnosti, više smo imali problema iz naše gluposti.

Koliko vas je poremetio izlazak Ristovskog?

- Dosta, on igra jako dobro, u dobroj je formi i dugo je tu, određen je pritisak rezultata. Da smo išli s njim u 3-5-2, bilo bi nam lakše, može igrati desnog stopera.

Što se tiče uzvrata, ovo je pola posla, svi su svjesni da se svašta može dogoditi.

- Iz iskustva prošle sezone moramo puhati na hladno, imali smo prednost od dva gola i onda dođeš u goste. Zahvalni smo za ovaj rezultat, znali smo da kakav god bude ishod, igra se još 90 minuta i moramo biti mudri i pametni.

U završnici utakmice dinamovci su tražili penal. Činilo se kako je lopta pogodila u ruku igrač Qarabaga u njegovom kaznenom prostoru.

- Nisam vidio snimku. Meni se činilo da je čista ruka, je li u kaznenom prostoru, ne znam, zahtijevao sam da se to pregleda duže, oni su rekli da su minutu gledali. Bio je simpatičan, došao se nekoliko puta ispričati ispričati da je pogriješio. Tražili smo kartone zbog udarca u potiljak, koljenom u leđa. Ja se vodim kriterijem koji sudac postavi u prvih deset minuta i onda tražim da se to tako svira.

Prva utakmica Dinama i Qarabaga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Stefan Ristovski je izašao iz igre već na početku utakmice.

- Ristovski je imao problema sa zadnjom ložom, vidjet ćemo sutra što je s njim. Ostali igrači nisu se žalili na probleme na poluvremenu.

Juan Cordoba ušao je u nastavku i pokazao da će biti pojačanje za Dinamo.

- Svlačionica ga je zavoljela, vidi se da je iz Južne merike. Prednost momčadi je što je zajedništvo veliko. To je tako kad si dugo u klubu, moraju se vidjeti neke stvari.