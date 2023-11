Jakirović potjerao jednog igrača iz Dinama: 'Ostali razbijaju po svlačionici, a on na mobitelu'

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nakon poraza od Ballkanija u Prištini odlučio sam maknuti Mihajličenka. Ali, iako javnost misli da sam to učinio zbog njegovih igara, to nije istina. Jer tako sam mogao otpisati 10 igrača, da je do igre, rekao je Jakirović

Kopiranje linka Bogdan Mihajličenko (26) je na ljeto došao u Dinamo kao rješenje za problematičnu poziciju lijevog beka. Riječ je o talentiranom igraču, ali čija je karijera bila prožeta ozljedama. Upravo zbog toga hrvatski prvak nije htio ništa riskirati i plaćati odštetu za njega pa su se s Anderlechtom dogovorili da će im plaćati po nastupu. Pokretanje videa ... Riječani pjevaju Jakiroviću | Video: 24sata U početku se ustalio u prvih 11 kod Igora Bišćana, ali nakon što je on otišao, Sergej Jakirović mu nije previše vjerovao. Protiv Osijeka (3-2) ga je u kolovozu izvadio nakon pola sata igre, što je bio jasan znak da se nešto događa između njih dvojice. Tri utakmice je potom odsjedio na klupi, dobio priliku u četiri, a posljednji nastup upisao je početkom listopada u porazu od Ballkanija (2-0) u Konferencijskoj ligi. Od tada ga nema ni na mapi, Jakirović ga je u potpunosti otpisao, ali nije se oglašavao. U intervjuu za Germanijak je objasnio i zašto je to napravio. Foto: Marko Lukunic/PIXSELL - Nakon poraza od Ballkanija u Prištini odlučio sam ga maknuti. Ali, iako javnost misli da sam to učinio zbog njegovih igara, to nije istina. Jer tako sam mogao otpisati 10 igrača, da je do igre! Ali, ako dođeš poslije utakmice u svlačionicu i prvo što napraviš jest da se skineš u bokserice i uzmeš telefon, pričaš lagano kao da se ništa nije dogodilo... A ja lud zbog poraza, pola igrača razbija svlačionicu! E, onda si ti tu samo fizički, a duhom negdje drugdje i smatram da takvi igrači nama ne trebaju. I da podcjenjuju Dinamo, što je vrlo važno naglasiti - rekao je Jakirović. Foto: Igor Soban/PIXSELL Dinamo će se morati znatno pojačati u zimskom prijelaznom roku. Momčad je bitno slabija u odnosu na prošlu sezonu, a jedan od prioriteta je i lijevi bek. Robert Ljubičić je pokrivao tu poziciju posljednjih godinu dana, no upao je u krizu, a Jakirović ga više ni ne vidi na toj poziciji. U posljednje vrijeme se nametnuo Mauro Perković, ali jasno je kako u Dinamu žude za klasnim bočnim igračem koji će donijeti razliku na terenu. Foto: Marko Lukunic/PIXSELL Jedna od opcija je Ganac Gideon Mensah (25) koji igra u francuskom drugoligašu Auxerreu. Modri su ga htjeli i na ljeto, Francuzi ga nisu puštali, ali postoji mogućnost da na zimu preseli na Maksimir.