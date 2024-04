'Crna mačka' dočekuje Dinamo! Jakirović: Nabili su si pritisak

Dinamo je do sada bio odličan u proljetnom dijelu sezone. Dvanaest pobjeda uz dva remija i tek jedan poraz... A kada se na to doda i da u zadnjih šest utakmica 'modri' imaju isto toliko pobjeda uz gol razliku 13-2, dobru formu htjet će nastaviti i kod Lokomotive u 31. kolu HNL-a.

- Lijepa statistika, ali vjerujte da mi o tome uopće ne razmišljamo, fokusirani smo samo na prvu sljedeću utakmicu. Ostaje žal za tim prvim, uvodnim porazom, ali on je bio potpuno zaslužen s obzirom na to kako smo mi tada odigrali utakmicu. Puno smo griješili, ali dobro, kasnije smo se digli, a to je pokazatelj da imamo kvalitetu, da su igrači motivirani, karakterni i drago mi je zbog njih. Oduvijek govorim da ovi momci imaju šampionski gen i zato ovaj pozitivan niz ovako dugo traje - rekao je trener Dinama Sergej Jakirović u uvodnoj riječi najave susreta protiv Lokomotive.

Lokomotiva u borbi za top 4

'Lokosi' su vrlo dobri cijelu sezonu. Bore se za četvrto mjesto s Osijekom.

- Oni cijelu sezonu igraju dobro. Mlada, poletna momčad… Rasterećena u smislu očekivanja, s tim da su ih oni sami sebi nabili budući da su ušli u borbu s Osijekom za četvrto mjesto. Pokazali su u nekoliko navrata da igraju bez ikakvog respekta, što je pohvalno. Očekuje nas neizvjesna, zahtjevna utakmica. Važno je da mi budemo na visokom nivou, da nastavimo s formom u kojoj se nalazimo te da smanjimo neke nedostatke u igri kojih smo svjesni. No, isto tako znamo i da protivnik ima kvalitetu, oni isto nešto treniraju, mogu svakome napraviti probleme, ali na nama je da treniramo i da neke naše minuseve smanjimo na najmanju moguću razinu.

Dinamo je stisnuo redove, igra izgleda puno bolje. Stvaraju se šanse što pobjeda na Varaždinom 2-1 možda ne sugerira, ali moglo je biti znatno više.

- To što stvaramo prilike je pokazatelj da igramo dobro u polju, da su igrači pohvatali mehanizme, odnosno linije kretanja na kojima smo inzistirali. Volio bih da još više akcija završavamo s udarcem na gol jer imamo nekoliko igrača s jako dobrim udarcima. Drago mi je da su to Martin i Gabriel demonstrirali na najbolji mogući način. Volio bih da te prilike konvertiramo jer je onda lakše igrati i lakše voditi utakmicu. Nama se u prvom dijelu sezone znalo dogoditi da u nekim utakmicama u kojima smo mogli uvjerljivo voditi na kraju izgubimo pa se tako može reći da sada pušemo na hladno. Do kraja prvenstva ostalo je šest utakmica u prvenstvu te dvije u Kupu, moramo ovako nastaviti i dalje igrati, moramo biti maksimalno koncentrirani i odgovorni.

Varaždin pa derbi kod Rijeke

Dinamu slijede tri gostovanja, prvo Lokomotiva, a zatim Varaždin i Rijeka.

- Spominjao sam u analizi i isticao kako bi ove tri utakmice koje slijede mogle biti ključ. Lokomotiva, Varaždin pa Rijeka. Svaka utakmica je priča za sebe, ali svakako smatram da su to tri ključne utakmice ove sezone.

Kakvo je stanje u momčadi? Perković neće igrati zbog kartona.

- U subotu ćemo odlučiti hoće li Pierre-Gabriel biti u konkurenciji za utakmicu, ovog tjedna je napravio nekoliko treninga, ali ne na maksimalnom intenzitetu, već na nekih 90 posto. Ja pušem na hladno kad je riječ o ozljedama jer smo imali nekoliko primjera što se može dogoditi kad se požuri s povratkom.

BBB će ispuniti Kranjču

Dinamo će u Kranjčevićevoj imati veliku podršku...

- Bit će pun stadion. Naši navijači su dosad napunili svaki stadion pa tako očekujem i sada njihovu veliku podršku. I kad nas nije išlo su bili tu uz nas, a na nama je da to opravdamo. Kad daješ sve od sebe, nema ti tko što zamjeriti, ipak je ovo sport. Mi od prve minute krećemo po tri boda i nadam se da ćemo ju uspjeti ostvariti.

Inače, Dinamo u 2024. godini nije pobijedio Lokomotivu. Bilo je 0-3 na Maksimiru u siječnju, a u Kranjči dva i pol tjedna kasnije 2-2.