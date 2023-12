Trener Dinama o ozljedi Šutala i čudnoj utakmici Baturine: Četiri je dana imao temperaturu 39...

Dinamo je stigao do još jednog europskog proljeća. Nogometaši Sergeja Jakirović u zadnjem su kolu grupne faze Konferencijske lige s 3-0 svladali Ballkani, tako osigurali drugo mjesto u svojoj skupini. Bruno Petković zabio je dva gola u novoj europskoj pobjedi Dinama, jedan je dodao i Dino Perić.

Pokretanje videa ... Cerade na maksimirskom terenu | Video: Hrvoje Tironi/24sata

- Mislim da smo igrali protiv dobre momčadi koja ima puno automatizama u igri pa nije bilo jednostavno. Na početku smo imali priliku preko Baturine, da smo tu zabili bilo bi sve lakše. Iza smo bili stabilni, nismo im nista dali. Ali u zadnjoj trećini smo imali puno grešaka, nismo uspjevali probiti tu zadnju liniju. Znali smo da moramo biti mirni, da će doći gol - rekao je Sergej Jakirović, pa dodao:

- Kad je Perić zabio riješili smo odmah utakmicu, sve je postalo kombinatornije, na kraju smo suvereno pobijedili, čestitam dečkima na još jednom europskom proljeću. Šutalo? Dobio je udarac zglob, sam je čuo kako je nešto kvrcnulo. Optimist sam, vidjet ćemo nakon pregleda kakvo je stanje s njim.

Baturina je u prvom dijelu imao čak 13 izgubljenih lopti...

- Imao je tu priliku na početku, vjerovali smo da preko njega možemo puno toga riješiti. Sasvim je logično da smo ga zamijenili na poluvremenu, četiri dana je imao temperaturu 39, glavno da ga je "probilo". Sigurno da će participirati i u nedjelju, vidjet ćemo hoće li startati ili ući s klupe.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Dinamo ima pet pobjeda u nizu...

- Već smo to komentirali, nama je svaka utakmica važna. I uvijek imamo mir samo do sljedeće utakmice. Te pobjede nas pune samopouzdanjem, kao i činjenice kako smo četiri utakmice bez primljenog gola. Stabilizirali smo se, konačno smo kompletni, na raspolaganju nam nisu Menalo i Drmić. Vjerujem da će nam ova pobjeda biti vjetar u leđa uoči nedjelje.

Petar Sučić je igrao jako dobro...

- Odlično je koristio svoju minutažu kad je ulazio s klupe, a u sredini nam daje dodatan impuls, ima stabilnost i dobra proigravanja. I s Perom uvijek možemo rasteretiti Mišića koji je ionako u inozemstvu više igrao "osmicu". Njih dvojica se dobro kuže, a ovako Mišić ima više slobode prema naprijed. Sučić je mlad, bit će još kod njega oscilacija, ovo mu je prva prava polusezona, još će rasti kao igrač.

Kosovske novinare zanimalo je ima li u Ballkaniju koji igrač za Dinamo?

- Joj, ako sad nešto kažem, nastat će cirkus, ha ha. Ballkani ima dobrih igrača, to je dobra momčad koja zna što hoće, imali smo protiv njih dvije prilično zahtjevne utakmice.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Veselite li se odmoru poslije Hajduka ili žalite što je kraj polusezone s obzirom da vaša momčad igra sve bolje?

- Veseli me odmor, mi smo od 15. srpnja odigrali 31 utakmicu, to je skoro jedna cijela HNL sezona. I uz sve probleme koje smo imali tijekom ovog putovanja, momcima svaka čast. Daju sve od sebe, nekad je to bolje, nekad lošije, ali potreban nam je odmor. I to će biti tek 12-13 dana, počinjemo već 2. siječnja.

Koga biste voljeli dobiti u nastavku europskog pohoda?

- Vidio sam momčadi s kojima se možemo sresti, svejedno mi je. Koliko sam vidio, to su uglavnom prvaci svojih zemalja, koga god dobijemo bit će zahtjevno. Zato nam trebaju dobre pripreme, malo se presložiti tijekom zime, dovesti 2-3 pojačanja, pa ćemo vidjeti što će biti na proljeće - završio je Jakirović.

Ilir Daja u svom je četvrtom nastupu protiv Dinama upisao i prvi poraz od "modrih".

- Hvala svima što ste nas tako lijepo dočekali u Zagrebu. Dinamu čestitam na pobjedi i želim im puno sreće u nastavku ovog natjecanja. Prvi dojmovi nakon utakmice? Rekao bih da smo se 70 minuta dosta dobro držali u Maksimiru što za nas i nije tako loše, ali kad smo primili prvi gol, odmah smo potonuli pa primili još dva. A to je loše, tu smo ipak trebali biti bolji - rekao je Ilir Daja.