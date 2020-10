Zoki baš neće biti presretan, ali Dinamo može do novog proljeća

Dinamo će morati popraviti fazu obrane i odgovornu igru, mislim kako je prvo poluvrijeme bio putokaz u kakvom smjeru 'modri' moraju ići. A momčad će se stabilizirati i dodatno ekipirati...

<p>Dinamo se pobjedom 3-1 nad Florom plasirao u grupnu fazu Europske lige. Zagrepčani su se dosta mučili protiv estonskog prvaka, ali s dva pogotka Ademija i jednim Gavranovića stigli do zaslužene pobjede. No, pogledajmo kako je igru Dinama u ovom dvoboju vidio stručni komentator 24sata <strong>Sergej Jakirović</strong>...</p><p>- Dobro je, Dinamo je u Europskoj ligi. Od samog početka vidjela se namjera Zorana Mamića, svoju je momčad postavio s dva napadača, cilj je bio što ranije otvoriti goste i zabiti gol. Zagrepčani su odigrali jako dobro prvo poluvrijeme, pokazali su 'modri' autoritet, kontrolirali susret, imali 2-0 i pokazali kako Dinamo uvijek treba igrati - priča nam Sergej Jakirović, pa nastavlja</p><p>- Ipak, početak drugog dijela donio je određenu nesigurnost, kao da je momčad malo 'pala s gasom'. Flora se osilila, već su i prije tog gola za 2-1 bili prilično opasni. I kako to obično bude, u Dinamove redove se uvukla nervoza, pogotovo poslije tog primljenog gola. Srećom, Ademi je još jednom kapetanski zabio za 3-1, odveo Dinamo u mirnu završnicu utakmice.</p><p>Jakirović je nastavio:</p><p>- Nisam siguran da će <strong>Zoran Mamić</strong> biti prezadovoljan prikazanim, gosti su previše puta pucali, imali dosta prilika. No, ovo nam samo pokazuje kako su ti europski dvoboji na jednu utakmicu 'opća opasnost', ali i da su danas te 'slabije momčad' jako opasne. I ako netko nije maksimalno fokusiran, tu uvijek može biti problema.</p><p><strong>Lovro Majer</strong> se ovoga puta našao na desnom krilu...</p><p>- Čim sam vidio početni sastav Dinama pretpostavio sam nešto tako, znao sam da će Gavranović i Petković ipak biti klasične špice. Vjerujem da je zamisao Mamića bila da Majer ulazi u sredinu u te međuprostore, a s loptom u nogama surađuje s napadačima. Svi znamo kako je njegova prava pozicija 'desetke' iza napadača, tu se on najbolje osjeća. A možda je trener Dinama i htio malo iznenediti goste. </p><p>Nas se dojmio <strong>Kristijan Jakić</strong>...</p><p>- Ma on je jako dobar vezni igrač, prilično zahvalan u sredini terena. Puno radi u sredini, miran je na lopti, a u Lokomotivi je napravio veliki iskorak. Zasluženo je ostvario transfer u Dinamo, a stalno je opasan iz drugog plana. No, svim igračima uvijek treba faza adaptacije na Dinamo, nije isto igrati za 'modre' ili u bilo kojem drugom hrvatskom klubu. Dinamo uvijek 'ganja' najviše ciljeve.</p><p>Može li ovaj Dinamo biti uspješan i prezimiti u Europskoj ligi?</p><p>- Treba prvo vidjeti ždrijeb, ali zašto ne? No, Dinamo će morati malo popraviti fazu obrane i odgovornu igru, mislim kako je prvo poluvrijeme bio putokaz u kakvom smjeru mora ići ta momčad. Ako će Dinamo u grupnoj fazi Europske lige igrati kao u nastavku protiv Estonaca, onda neće biti dobro. No, vjerujem da će se Dinamo stabilizirati i dodatno ekipirati do kraja prijelaznog roka. Nisam vidovnjak, ali sam optimist i vjerujem da će Dinamo biti pravi u Europskoj ligi - završio je Sergej Jakirović.</p>