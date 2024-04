Jakirović: Volio bih da Petković još više šutira. Šafarić: Dinamo je sad u prednosti nad Rijekom!

Varaždinci su ponovno skupo prodali kožu protiv Dinama u 32. kolu SuperSport HNL-a. Bio je Dinamo dominantniji, no do zadnje minute morao je na kraju strepiti za pobjedu. Na kraju je završio 1:0. Pobjednički gol postigao je Vidović u 46. minuti, koji se izbacio na 20 metara i prekrasno pogodio u suprotni kut.

Pokretanje videa... 04:05 Zagreb: Proslava 113. Dinamovog rođendana na Cvjetnom trgu. | Video: 24sata/pixsell

- Čestitao bih momcima. Nikad u Varaždinu nije bilo lagano. Kontrolirali smo susret i Varaždin je prijetio brzim izlascima preko Dabre i Drožđeka. Nisam bio zadovoljan u prvom dijelu jer u zadnjoj trećini nismo centrirali ni šutirali. I odmah je Vidović iz prvog udarca zabio prekrasan gol. Imali smo match loptu preko Sučića i Brodića, no imao je Varaždin priliku Dabre. To je jedino važno na kraju dana - rekao je Sergej Jakirović koji je burno reagirao kad Sučić i Brodić nisu uspjeli realizirati priliku.

- Teško sam to proživljao. To je nogomet, to su emocije. Znam sam da nam treba drugi gol, zato sam tako burno reagirao - ističe Jakirović čija je močad zasjela na 1. mjesto.

- Naš cilj je bio da dođemo na prvo mjesto. No, Rijeka igra sjajno i čeka nas težak suparnik idući tjedan - dodao je Jakirović.

Naime, Bruno Petković u travnju nije postigao ni jedan pogodak. No, kako je Dinamo promijenio formaciju s dva napadača Petković više razigrava momčad.

NK Varaždin i GNK Dinamo sastali se u 32. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Paše to cijeloj momčadi. Bruno ima slobodu. On je više je sklon asistencijama, vjerojatno je to jače od njega. Volio bih da češće šutira jer ima odličan udarac s obje noge - rekao je Jakirović.

Mogli su Varaždinci do boda. U 86. minuti Dabro je pobjegao gostujućoj obrani, zaobišao Nevistića, no pogodio je vanjski dio mreže.

- Puno kvalitetnija partija nego u Zagrebu. Kvalitetni smo bili u bloku i opasni u tranziciju. Poveli su, no nisu mogli postigli drugi gol i kao da su znali što će se desiti. Bio je to zicer za nas. No, treba čestitati Dinamu - rekao je Nikola Šafarić, trener i sportski direktor Varaždina.

Zabio je Dabro u prošlom kolu Rudešu, no protiv Dinama izostala je realizacija.

- Napadači žive od golova. Dabro puno radi za ekipu. Puno se troši - dodao je Šafarić koji je komentirao borbu za naslov između Dinama i Rijeke.

- Trenutno je u prednosti Dinamo. Pritisak se seli s jedne na drugu ekipa i ova dva kola usmjerit će prvenstvo - zaključio je Šafarić.