Jakirović: Zagrebao sam malo u povijest, a imamo dosta upitnih

Nakon šokantnog preokreta Gorice, potom i poraza od Viktorije Plzen, Dinamo je zaredao dvije pobjede, protiv Lokomotive (2-1) u prvenstvu i Oriolika (8-0) u kupu. Sad se okreće gostovanju kod Varaždina.

- Dobar je rezime, igrali smo dobro, bili smo jako efikasni i prošli. Jer, tko god što mislio, službenu utakmicu treba pobijediti. Nije bilo nimalo lagano, pogotovo na početku, ali poslije kad smo zabili prvi gol, sve je bilo nekako lakše - kaže Sergej Jakirović pa dodaje:

- Okrenuli smo se Varaždinu, idućoj utakmici. Znamo koliko zahtjevna utakmica nas čeka. Malo sam zagrebao u povijest. Varaždin je zadnji put kod kuće izgubio 26. kolovoza od Hajduka tako da je jasno da nas čeka težak posao.

Što očekivati od Varaždina, čije su zadnje dvije utakmice završile bez pogodaka?

- Igramo s jednom momčadi koja teži nadigravanju, dost je onako fluidna, potentna, i morat ćemo biti na maksimalnom nivou ako mislimo nešto uzeti. Cilj je naravno, kao i uvijek, tri boda - kaže i dodaje:

- Moramo biti koncentrirani na prvu sljedeću utakmicu, a to je Varaždin. Prvenstvo je komplicirano, dosta ekipa je u par bodova. Vidimo da svatko svakome može napraviti probleme. Ne razmišljam o Viktoriji, samo o Varaždinu.

Dinamo je teško izborio pobjedu nad Lokomotivom, a igrači su nakon utakmice slavili kao da su osvojili trofej.

- Sigurno nam puno znači (op.a., pobjeda nad Lokomotivom). Samo veselje nakon utakmice jasan je pokazatelj koliko je igračima stalo. Ja sam isto rekao da neće to vječno trajati. To je nogomet, negdje ti da, negdje ti uzme. Bitno je da se naslonimo na ovo sve do sada, da nastavimo u pozitivnom ritmu. Kako su igrači iz drugog plana odradili kup-susret? Zadovoljan sam. Pokazali su da su profesionalni i odgovorni.

Zdravstveni karton?

- Petković je od ranije izvan kadra, Ademi, Bulat, Ljubičić su imali probleme ovaj tjedan, Rukavina također... Još ćemo vidjeti u kakvom ćemo sastavu istrčati.