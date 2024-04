Jakirović: Ogiwara je najbrži igrač lige! Hoću li Rijeku tražiti medalju? Dobit ću je s Dinamom

Dinamo je stigao do još jedne pobjede, "modri" su u zaostaloj utakmici 5. kola svladali (2-1) Varaždin. Bila je to jednosmjerna utakmica, Zagrepčani su imali 19 udaraca, Varaždinci tek jedan, ali hrvatski prvak do samog kraja nije uspio "slomiti" hrabre goste i na vrijeme riješiti pitanje pobjednika. Za Dinamo su zabili Baturina i Vidović, odličan je bio i Mišić, dok je jedini gol za goste postigao Drožđek.

- Odigrali smo dobro, sve smo kontrolirali od prve sekunde, imali smo puno prilika. Žao mi je što se ne nagradimo pa odemo na više razlike, puno smo promašili, Zelenika je sjajno branio. Uveli smo se u nepotrebnu neizvjesnost u zadnjih 15 minuta, nakon četiri vezane pogreške, ali smo i kasnije mogli zabiti gol. Najbitnija su tri boda - rekao je Sergej Jakirović, pa nastavio:

- Nismo se željeli povući u zadnjih 15 minuta, igramo doma, želimo zabiti što više golova. Ali kad ne zabiješ toliko, uđe neka nervoza. No i dalje smo mi bili bliži golu.

Dinamu odgovara igra u sustavu s dva napadača.

- Zato smo i promijenili formaciju, bili smo dulje vrijeme na tom tragu, ali nije lako promijeniti sustav kad su dečki naviknuli na nešto drugo. To sad djeluje dobro, ima još prostora za napredak, pogotovo kad izgubimo lopte. Ali djeluje jako dobro, stabilni smo, stavljamo suparnika pod veliki pritisak. Samo još da realizacija bude bolja.

I Petković izgleda puno bolje.

- Petkoviću ovo odgovara više nego kad je sam u napadu, sad ga dva stopera ne mogu udvajati. Imamo neke automatizme, bit će to još bolje.

Gabriel Vidović izgleda bolje kao krilni bek nego kao krilo.

- Odgovara mu ovaj sustav, tražim povratnu informaciju od igrača, a on ima taj radni dio, nije mu problem istrčati koliko treba. I sad ima potpunu slobodu u fazi napada, opasan je, zabio je prekrasan pogodak. I već sam rekao da imamo profile igrača kojima odgovara ovaj sustav. Hoće li ostati kod nas? Imat ću svoje mišljenje na tu temu, ali to je pitanje za sportski sektor.

Riječ-dvije o Ogiwari...

- Nema bržeg igrača od njega u ligi. Ali to su takvi pehovi s njegovim gležnjem, to mi je nevjerojatno. Ušao je sad u puni trening, puno je propustio, sigurno ćemo mu pokušati dati još više minuta do kraja sezone.

Ako Rijeka bude prvak, hoćete li zatražiti medalju za osvajanje prvenstva? S obzirom na to da na nju imate pravo kao trener u ovoj sezoni.

- Vjerujem da ću dobiti Dinamovu medalju. Svi ljudi koji su u sportu znaju koliko smo napravili s Rijekom. I ne, to za mene nije "win-win" situacija, želim samo medalju s Dinamom - završio je Jakirović.

Riječ je dobio i Varaždinov trener Nikola Šafarić:

- Ulazak u utakmicu je bio loš, Dinamo je dominirao cijelu prvo poluvrijeme, bili smo sretni što je tad bilo samo 1-0. Nismo se nametnuli niti uspostavili pas-igru, nismo mogli spojiti tri dodavanja da bismo ugrozili Nevistića. U nastavku smo napravili nekoliko zamjena, bilo je bolje i življe, a na kraju smo najbolje izgledali kad smo ostali s deset igrača. Sve to je bilo premalo - poručio je Šafarić, pa dodao:

- Mogli smo primiti više golova, ali to je kvaliteta Zelenike, često nas spašava. Nekada mi spasimo njega, nekad on nas. Dinamo se bori za prvaka, u dobrom je nizu, ima kvalitetu. Moramo se polako pripremati za novu sezonu, da ti dečki koji do sada nisu igrali puno, osjete što ih očekuje u budućnosti.

S vama na klupi Varaždina?

- Vidjet ćemo.

Tko je favorit u borbi za naslov?

- Onaj tko sve pobjedi, ha, ha. Dinamo i Rijeka su naše dvije najbolje momčadi, srest će se na Rujevici i jedni i drugi u najboljoj formi, teško je prognozirati tko će to osvojiti - završio je Šafarić.