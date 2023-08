Jakirović: Livaković je održao govor da se čovjek naježi. A mislim da će Petković ostati

Jako emotivan tjedan. Nije lako bez obzira što ljudi mislili. Teške su to odluke, ali takav je život i nogomet. Jako sam ponosan na dečke, da su pokazali ovakvo mentalno stanje, vratili se s ovakvom energijom. Mislim da smo se u drugom poluvremenu malo korigirali, jako mi je drago da je Luka Ivanušec zabio gol na ovom idealnom scenariju, opraštaš se nakon ovoliko godina... Ali sada moramo tražiti nove Ivanušece, nove Livakoviće, ali to je tako. Kolo se vrti. Ovo će biti jako veliki vjetar u leđa da i dalje nastavimo tako, rekao je nakon velike pobjede Dinama nad Spartom 3-1 novi trener Zagrepčana Sergej Jakirović.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Dinamo je odigrao odličnu utakmicu, ali bodovni zaostatak za vrhom u ligi je i dalje velik.

- Nama je svaka sljedeća utakmica finale i tražit ćemo maksimum. Čekaju nas Rijeka i Osijek prije reprezentativne pauze, morat ćemo se bacati na glavu. Svaki igrač je važan kada igramo svaka tri dana, bit će rotacija, svi će dobiti priliku. To je najmanje što mogu učiniti, da svi dobiju priliku prezentirati se.

U drugom poluvremenu Dinamo je zaigrao znatno bolje i odlučnije.

- Uvijek je jedan motivacijski govor da pokažemo da smo ipak Dinamo, da su to momci s pobjedničkim mentalitetom, da su igrali vrhunski nogomet do sada. Nema razloga da ne nastave. U zadnjih 10 dana je samopouzdanje poljuljano, ali sutra je novi dan. Samo s pozitivom i optimizmom možemo ići dalje.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Šansu za debi dobio je Luka Stojković.

- Stojković? Debitirao je, bio je malo fasciniran atmosferom što je normalno. Mlad igrač i potentan. Imao je jednu lijepu priliku i rast ćemo. Kada je došao rekao sam mu da igra kao da je u Lokomotivi, da nema razloga da ne pokaže kvalitetu.

Koliki je bio pritisak pripremati utakmicu?

- Pritisak baš i ne osjećam. To je možda neka moja kvaliteta. Ovo je sport i uvijek trebaš dati sve od sebe. Momci su igrali opušteno. Livaković je jučer, iako se oprostio, održao izniman govor u svlačionici. Da se čovjek naježi. Iako nije s nama, posvetili smo njemu i Ivanušecu ovu pobjedu. To je bio nekakav plan prije ovo utakmice.

Dakle, Ivanušec odlazi?

- Cijelo vrijeme ga nagovaram da ostane, ha-ha. Vjerovao sam da ću ga uspjeti nagovoriti, ali moramo poštivati njegovu odluku i treba je maksimalno respektirati. Želim mu puno sreće i zdravlja u budućnosti. Naravno da će nedostajati, to je vrhunski igrač, ali imamo mi mlade koji će stasati. Došao je Luka Stojković... I Ivanušec je došao prije pet godina...

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Večeras Bruno Petković na iznimnom nivou.

- Bruno je moj Metkovac, mi smo izuzetno povezani. Dobio je kapetansku traku. Važni su mi i Stefan Ristovski i Josip Mišić. Oni su senatori. Nadam se da će Bruno ostati. Mislim da će ostati i nastaviti voditi ovu momčad.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Nevistić je odradio dobar posao.

- Rekao sam da je dvije godine bio u 'zamrzivaču'. To je tako kad dođeš u Dinamo. Morao je čekati na priliku jer je Livaković, slobodno ću reći, top tri golmana na svijetu, kapetan, osvojio je šest titula. Naš trener golmana Gojko Mrčela dvije je godine trenirao Nevistića i dobro zna što može. Imamo i Zagorca.

Boško Šutalo vratio se nakon 361 dana.

- Razgovarao sam s njim prekjučer. Ostavila je pauza traga, imao je jako neugodnu ozljedu, ali rekao mi je da je pun volje, motiva. Moramo mu dati priliku da vidimo može li nam pomoći. Ne pričam floskule, svi će dobiti priliku, imaju kvalitetu.

Prvi radni dan izgubili ste Dominika Livakovića, drugi dan izgubit ćete Luku Ivanušeca, bojite li se da će otići još netko?

- Ne bojim se. Radimo na dovođenjima novih igrača. Uvjeren sam da će do kraja prijelaznog roka biti dovođenja. Ovo je vrijeme tranzicije. Koliko pamtim, ovi neki momci (Livaković, Šutalo, Ivanušec...) tu su pet-šest godina.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Kako ste vi vidjeli Spartu?

- Danas su probali s Olatunjijem iznenaditi nas, malo i jesu, očekivao sam u prvih 11 Kuchtu. Izrazito su visoki. Ja sam visok 192, a imali su par igrača viših od mene. Opasni su na prekidu. Uz pomoć publike u uzvratu pokušat će nas ugroziti. Mi ćemo se pokušati nasloniti na igru iz današnjeg drugog poluvremena. U uzvratu ne mislim braniti rezultat, nije to moja filozofija.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Naravno, nemam što biti zabrinut. Radim posao koji volim, imam neku svoju viziju. Mislimo nekoga dovesti i pojačati momčad na pozicijama gdje trebamo. Dovest ćemo samo one koji nam trebaju, po profilu, ne trebamo gomilati igrače. Otvoren sam, znate sa mnom na čemu smo. U kratkom periodu se ne može sve, ali bitno mi je da galvaniziram senatore svlačionice. Oni su tu nositelji, ja to poštujem.

Rijeka je u Lilleu izgubila 2-1, ali ostavila sjajan dojam. Za vikend igrate s Rijekom u prvenstvu...

- Znam ja koja je istina, nema razloga ulaziti u to. Najlakše je sve okrenuti na mene, da budem "persona non grata". Znam što sam tamo napravio, što sam ostavio. To su sjajni momci, izravno potentni... Bit će transfera po 4,5 milijuna eura za godinu dana. Čeka nas nabrijana atmosfera, teška utakmica, čeka me moj prijatelj Sopić. S Goricom je tu uzeo bod. Trebamo se regenerirati i pokušati ih pobijediti zbog bodovnog zaostatka. Lilleu na Rujevici neće biti lako. Za vikend ćemo mi rotirati sastav, dobit će priliku neki drugi igrači, ali nema opuštanja, ta je utakmica za nas finale, moramo stići zaostatak za Hajdukom. Što se Rijeke tiče, znam odakle prijeti opasnost.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Mene nitko nije pitao gdje sam bio 2015. Nitko me nije pitao kada sam dobio otkaz. Nitko me nije sažalijevao. Samo moja obitelj i ja znamo. Ambiciozan sam, želim nešto napraviti. Ako nisi, smatram da ni u jednoj branši ništa ne možeš napraviti. A ja vjerujem da ćemo mi uspjeti.

Trener Sparte Brian Priske nije bio previše zadovoljan.

- Nije bio rezultat kojemu smo se nadali. Čeka nas težak uzvrat u Pragu. Vidjeli smo u određenim situacijama koliko Dinamo kvalitete ima. Prvi smo zabili, ali presjekao nas je taj gol za 1-1 krajem prvog poluvremena. Nismo dobro branili prekide. Zbog toga smo dobili drugi pa i treći gol - rekao je danski stručnjak.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Češke kolege zanimalo je zašto je praška Sparta bila toliko pasivna prema naprijed.

- Ne bih se složio da smo prema naprijed bili previše pasivni. Krenuli smo s dva hitra napadača, ali nedostajalo je pravih lopti prema njima. Pa treći gol primili smo iz kontre, krila su se previše raširila i po izgubljenoj lopti igrači iz obrane ostali su na brisanom prostoru.

Zašto je u prvih 11 startao Victor Olatunji, a ne Jan Kuchta?

- Odgovor je jednostavan. Stavio sam igrača koji je 100 posto spreman.

Obrana Sparte nije izgledala dobro...

- Nedostajalo je koncentracije u obrani.

Je li vas Dinamo nečime iznenadio?

- Ma kakvi. Bruno Petković pokazao je klasu, također dva krila, vidi se da imaju iskustva u nogama. Svidio mi se i lijevi bek (Robert Ljubičić, op. a.). Da smo zadržali prednost u prvom poluvremenu, vjerujem da bi to izgledalo drugačije u drugom.