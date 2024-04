Jakirovićeve taktičke rošade: Krila nisu donosila dovoljno, a wing-backovi i špice sad trpaju!

Sergej Jakirović u novom sustavu Dinamove igre za sad ima "dva od dva". Dinamo se na prvom poljudskom derbiju "čupao", na kraju dobio 1-0 golom Petkovića, iako to nije bila igra koja je mogla zadovoljiti navijače. Ali koga briga, glavno da se na Veliku subotu dobio derbi. Ipak, trener Dinama već je tad u glavi imao neke druge ideje, pa je samo par dana kasnije u Kupu promijenio sustav. Zaigrao s dva napadača od prve minute (Kulenović i Petković) i to je izgledalo - "bomba"! Barem u prvom dijelu.

Pokretanje videa... 00:33 Boysi slave pobjedu u Splitu | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Jakirović je i na Puljane istrčao s dva napadača, Petkoviću se sad u vrhu napada pridružio Brodić. I Dinamo je opet izgledao dobro, moćno, atraktivno, konačno i efikasno. Još nije sigurno, ali treba vjerovati kako će se Jakirović do kraja sezone služiti tim sustavom, kako će "modri" do daljnjega igrati s trojicom otraga i dva klasična napadača. A razlog? Krila! Dinamo u dosadašnjem dijelu proljetnog dijela sezone nije imao puno pomoći od krilnih igrača, svi su pojedinci (Kaneko i Špikić desno, Hoxha i Vidović lijevo) na tim pozicijama ostali nedorečeni. To pokazuju i njihove brojke.

Kaneko na desnoj strani u 15 proljetnih utakmica nije nijednom zabio, asistirao je tek protiv Betisa, dok je Špikić do nedjeljnog dvoboja s Istrom u 14 dvoboja jednom zabio i dvaput asistirao. Hoxha je na proljeće skupio 15 utakmica, zabio je PAOK-u i asistirao protiv Betisa, dok je Vidović kao krilo do Istre u 11 utakmica isporučio dva gola i jednu asistenciju. Sve skupa - premalo. I Jakirović se odlučio na velike promjene. I zanimljivo, Vidović i Špikić su kao "wing-backovi", bočni igrači u sustavu 3-5-2 protiv Istre odmah zabili!

Pun pogodak je i igra s dva napadača. Brojnim se suparnicima teško boriti s Brunom Petkovićem, a u ovakvom sustavu moraju još misliti na drugog napadača - Brodića ili Kulenovića. A njih je uz Petkovića - krenulo. Kulenović je na Poljudu srušio Hajduk, Brodić protiv Istre poentirao - dvaput! I to izgleda prilično dobro, obojica uz najboljeg igrača Dinama djeluju jako opasno.

Jakirović se u finišu sezone odlučio "kockati", sreća se okrenula na njegovu stranu. Dinamo je protiv Hajduka i Istre bio dobar i razigran. A i prema igračkom kadru Jakirović si može priuštiti takvu formaciju. Na stoperima ima Theophilea, Bernauera, Perkovića, Živkovića, Šutala, Ristovskog..., na desnom "wing-backu" Ristovskog, Pierrea-Gabriela, Kaneka, Špikića, dok lijevo to mogu pokriti Pierre-Gabriel, Ogiwara, Vidović i Hoxha. Opcija i više nego dovoljno. U veznom redu je uvijek gužva, dok će se uz Petkovića do kraja sezone mijenjati Kulenović i Brodić. Za sada to izgleda dobro, sad slijedi Gorica...