Jako dobar učinak Bogdanovića, Šarić solidan u pobjedi GSW-a

Nastavljenja su košarkaška uzbuđenja u najjačoj svjetskoj ligi, a bila je to polovična večer za hrvatske košarkaše. Bojan Bogdanović na terenu je proveo 29 minuta u porazu njegovih Knicksa kod New Orleans Pelicansa (115-92) te je za to vrijeme zabio 20 koševa uz četiri skoka i pet asistencija.

Foto: Brad Penner

Dario Šarić pak je odigrao skoro 14 minuta u pobjedi Golden State Warriorsa (123-112) protiv Washington Wizardsa, a pri tome je ubacio pet koševa uz jednu asistenciju. Čudesnu je večer imao i slovenski košarkaš Luka Dončić koji je ubacio 45 koševa uz devet skokova i 14 asistencija, ali ni to nije bilo dovoljno za pobjedu Dallas Mavericksa kod Cleveland Cavaliersa (121-119).

Orlando Magic je rutinski slavio protiv Brooklyn Netsa (108-81), kao i Atlanta Hawksi protiv Utah Jazza (124-97) te Boston Celticsi protiv Philadelphia 76ersa (117-99).'Mirnu plovidbu' imali su i Milwaukee Bucksi protiv Charlotte Hornetsa (123-85) te Oklahoma City Thunder protiv Houston Rocketsa (112-95).

Foto: John Hefti

Nešto je napetije bilo u Minnesoti gdje su Timberwolvesi s 114-105 dobili San Antonio Spurse te u Portlandu gdje su Trail Blazersi izgubili od Miami Heata (106-96).