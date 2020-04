'Jako vam je teško na kauču uz Netflix? Moj tata je u zatvoru!'

La gente parla, si lamenta perché chiusi in casa forzati ..con tutti confort con le proprie famiglie...a mangiare e bere come volete e quando volete...bhe potreste anche smetterla...sedetevi un’attimo e riflettete che c’è chi chiuso in quattro mura gelide, alte vecchie e sporche deve stare per un’ingiustizia ...quella è la vera tortura... Quando ti mettono nella tua cella e senti sbattere il cancello, allora capisci che è tutto vero..un’intera vita spazzata via in quel preciso istante. Non resta più niente,solo una serie interminabili di giorni per pensare.. ogni volta che io dico che in fondo è un carcere comodo,che lo trattano benissimo, poi dubbiosamente penso “la galera è galera”..le finestre hanno le grate, le porte sono di ferro..ogni ora è ogni notte passa una guardia accede la luce e guarda dentro...questa è la vera tortura no quella che stiamo vivendo noi cittadini.. Dunque per favore prima di lamentarvi perché siete tanto stufi di stare sul divano a guardare Netflix chiudete un’attimo gli occhi e pensate a quanto siete fortunati!!!GIUSEPPE IAQUINTA INNOCENTE

