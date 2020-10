Jakobušić je novi predsjednik Hajduka! A lani podnio ostavku

Godinu dana nakon odlaska iz kluba kao dopredsjednik uspješni bivši prvi čovjek Juga vraća se na Poljud kao predsjednik kluba. Naslijedio je tako Marina Brbića s kojim je surađivao pola godine.

<p><strong>Lukša Jakobušić</strong> (44) novi je predsjednik Uprave Hajduka, <a href="https://hajduk.hr/vijest/luksa-jakobusic-novi-je-predsjednik-uprave-hnk-hajduk-/13244" target="_blank">priopćio je splitski klub</a>. Dugogodišnji predsjednik Vaterpolskog kluba Jug vraća se na Poljud manje od godinu dana nakon što je podnio ostavku na mjesto dopredsjednika zbog osobnih razloga.</p><p>Tad je bio desna ruka predsjednika <strong>Marina Brbića</strong>, u klubu je bio od svibnja do studenog 2019., a sad postaje njegov nasljednik.</p><p><em>Uskoro opširnije.</em></p><p><strong>Hajdukovo priopćenje prenosimo u cijelosti:</strong></p><p><em>Lukša Jakobušić novi je predsjednik Uprave HNK Hajduk, rođen u Dubrovniku 1976. godine, poduzetnik je s dugogodišnjim iskustvom u privatnom sektoru i uspješan sportski djelatnik. Trenutno pohađa diplomski studiji Sportskog menadžmenta pri Aspiri, a završio je EMBA na Cotrugli Business School. </em></p><p><em>Jakobušić je bio predsjednik VK Jug u razdoblju od 2013. do 2017. godine, a u tom razdoblju klub je osvojio pet trofeja u jednoj sezoni što do tada nije uspjelo niti jednom sportskom klubu u državi, čime je postao najuspješniji predsjednik u velikoj Jugovoj povijesti. Lukša Jakobušić obavljao je funkciju dopredsjednika HNK Hajduk od svibnja do studenog 2019. godine. </em></p><p><em>Hrvatski je branitelj i dobitnik odlikovanja za sudjelovanje u vojno-redarstvenoj akciji Oluja.</em></p><p>Lukša Jakobušić bio je velika želja mnogih zaposlenika kluba i navijača koji su cijenili njegovu energiju, neposrednost i ono što je napravio u kratkom vremenu dok je radio u klubu, no nakon iznenadnog odlaska odbijao sve razgovore na temu povratka na Poljud i preuzimanja mjesta predsjednika. Opravdao je to neispunjavanjem uvjeta, no očito je pronađen model da se ispuni i ta formalnost.</p><p>Svoj odlazak opravdao je tada osobnim razlozima, no bilo je jasno kako se nije slagao s načinom na koji se vodi klub i kompromisnim odlukama koje su tada donošene. U razgovoru koji smo vodili neposredno nakon što je odstupio, Jakobušić je kazao:</p><p>- Ovo je za mene bilo šest vrhunskih mjeseci, ali možda sam trebao odstupiti treći dan po dolasku, odmah nakon Varaždina, kada se preispitivao moj susret s izbornikom Dalićem u loži. Možda je moja pogreška što nisam još tada otišao, možda bi bilo bolje i za mene, i za Hajduk.</p><p>Bio je tada ustrajan u tvrdnjama kako je otišao zbog obiteljskih razloga:</p><p>- Očigledno me ljudi ne poznaju, šokiran sam tim teorijama zbog toga što sam doista odstupio iz obiteljskih razloga koje sam objasnio predsjedniku i on je imao puno razumijevanja za ovaj moj potez. Jednostavno, u poslu uvijek dajem cijeloga sebe, a to više nisam bio u mogućnosti, i zbog toga je bolje da moje mjesto zauzme netko drugi, netko tko će mu moći pomoći. Predsjednika Brbića iznimno poštujem i siguran sam da je on poštovao mene. Koliko god bili različiti u mnogim stvarima, stvarno smo dobro surađivali. U četiri zida uvijek sam mu kazao svoje mišljenje, koje je nekad biti i različito od njegovoga, no jednom kad je donio odluku, iza nje sam stajao.</p><p>- Hajduk je prevelika institucija da bih ja odluku donio nakon jednog poteza. U mojoj percepciji Hajduka nisu bitni igrači, nije bitan trener, nije bitan ni sportski direktor, samo predsjednik. Zbog toga što predsjednik bira sportskog direktora, on trenera, a trener igrače. I ja sam kao dopredsjednik nebitan, ako sam ja tako dobar kao što neki govore, onda je dobar u prvom redu predsjednik koji me pronašao, doveo, i omogućio mi da ispoljim svoj potencijal.</p><p>Svi koji rade u i oko Hajduka svjesni su pritiska koji dolazi s tribina. Neki se s tim pritiskom dobro nose, neki baš i ne. Jakobušiću on nije smetao: </p><p>- Vidim ja što se događa i vidim koliki je pritisak na sve nas, ali ja ga osobno nisam osjećao u toj mjeri. Ono što želim reći je da je u mom poimanju sporta i veličine kluba neprihvatljivo da nakon poraza od Gorice igrači sami od sebe idu na postrojavanje pred navijače. A čak ih nisu ni zvali. Ajde da su ih zvali povicima: ''Dođite 'vamo...'', ali ja te povike uopće nisam čuo. Zašto su išli tamo? Meni je to veći poraz od samog rezultata.</p><p>U kakvom je stanju tada ostavio klub, a u kakvom će ga zateći, možda i najbolje svjedoči ono što je rekao na odlasku u studenom prošle godine:</p><p>- Meni je neuspjeh ako budemo drugi a imamo potencijala da budemo prvi. Siguran sam da imamo potencijala za puno više, ali me sve što se događa oko kluba demantira. Hajduk nije u krizi, Hajduk je puno bolji i stabilniji iznutra nego što sam mislio. U klubu ne postoji kriza upravljanja i to je najvažnije. Potpuno je obrnuta situacija od percepcije koja se stvara oko kluba. Trenutno nemamo financijskih problema, drugi smo na ljestvici, idemo prema zacrtanom cilju, a to je mjesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu prvaka, momčad niže rekorde po broju domaćih pobjeda, imamo predsjednika koji drži brod na željenom kursu, a to što se to nekome ne sviđa, to je druga priča. Imamo stabilan klub, imamo odličan Nadzorni odbor koji dobro zna svoju ulogu, i predsjednika koji to dobro vodi. 'Ajmo svi skupa onda pričati o igri i o rezultatima, a ne o nekakvom kaosu kojeg nema. Nakon jednog od najvećih neuspjeha, ispadanja od Gzire, klub je ostao čvrsto na nogama, opet se razgovaralo o rezultatu, o igri i formaciji, što bi i trebala biti bit razgovora kad je nogometni klub u pitanju.</p><p>Hajduk je danas u puno težoj situaciji nego što je bio prije godinu dana, kako financijskoj, tako i rezultatskoj, i treba mu novi zamah, nova energija, treba mu lider koji će ga voditi čvrstom rukom. Hoće i Lukša Jakobušić ispuniti ta očekivanja, saznat ćemo vrlo brzo...</p><p> </p>