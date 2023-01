Jakobušić je priznao da podjele navijača nisu dobre, a potvrdio je odluku koja izaziva upravo to

Odluka da samo članovi kluba mogu do kraja sezone kupovati ulaznice za utakmice Hajduka izazvala je veliko negodovanje navijača, očekivano kod onih koji nisu članovi, ali što je mnoge iznenadilo i kod samih članova. I ne samo negodovanje, nego i podjele na one koji su za i koji su protiv te odluke. A podjele među navijačima nikad nisu dobre. Priznao je to i sam predsjednik Lukša Jakobušić.