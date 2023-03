Jakobušić najavio veliko pojačanje: Pare nisu problem, a neke igrače sam morao guglati

Predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić na Poljudu je razgovarao sa novinarima više od dva sata te je odgovarao na pitanja o svim aktualnim temama o klubu. Jakobušić je govorio o transferima, velikom porazu od Dinama kojeg se srami, bivšim trenerima, travnjacima, direktoru Mindaugasu Nikoličiusu i najvećem talentu Luki Vuškoviću.

Jakobušić je rekao da nije zadovoljan kupovinom te je najavio da će na ljeto redove Hajduka pojačati s jednim 'kapitalcem'. Neslužbeno se radi o bivšem igraču Tomi Bašiću koji trenutačno igra za Lazio, ali u klubu ne uživa veliku minutažu.

- Trebao nam je iskusan golman da Sentić ima iskustvo uz sebe. To je izvrstan posao. Zašto nisam zadovoljan? Došla su trojica igrača. Malo smo odstupili od onog našeg. Nekad se gadim sam sebi, iako je to teško reći.

- Morao sam i ja guglati neke igrače. Yassimea sam morao guglati, Ferro je došao te Anello, koji je potencijal. Sve su to popune. I to je problem. Da smo doveli kapitalce, to bi bilo pet igrače. Zašto nismo? Pare nisu bile problem. Jedan je otišao na drugu stranu, a vjerujem da ćemo drugog na ljeto.

- Nisam zadovoljan jer smo javnost navikli na Livaju i Kalinića. Možda smo se i mi ispraznili. I bez pojačanja trebali smo dobiti Istru i Rijeku doma - rekao je Jakobušić.

Jakobušić je istaknuo da nije zadovoljan s rasporedom utakmica.

- Stalno nas stavljaju da igramo nedjeljom zadnju utakmicu da bismo povećali gledanost HNL-a. Ne igramo petkom, subotom nas stave svaku desetu da se ne bismo žalili... Nije normalno što nam rade! Navijači nam se kasno vraćaju kući. I mi s njima - rekao je.

Senzacionalan posao Marijan Budimir radi s juniorima Hajduka.

- Vi spominjete juniore. Je li to isti klub? Treniraju li ovdje, ista kuhinja, ista čistačica. Izdvajate ih kao da nisu u ovom klubu. Slažem se s vama, ali i drugi su pisali da su juniori jedina svijetla točka. Zar financije, marketing, pioniri ne valjaju? Ne omalovažavam juniore, u kojima imamo kontinuitet. Drže se zajedno i Budimir radi čuda, ali tako rade i kadeti i pioniri. To je akademija, zasluga Bore Primorca.

Dolasci Hrvoja Vukovića i Gorana Sablića bili su ključ pomoći Primorcu. Oni su bili 100 puta gori od vas, kritičniji. U Akademiji su napravljeni vidljivi pomaci. U juniorima imamo ozbiljne pomake.

Ne vjerujem da su se žalili što nisu išli na pripreme. Juniori idu u drugačiji hotel od prve ekipe. Moraju imati podražaj kad uđu u prvu ekipu. Marijan Budimir i Karoglan imaju ugovore do 30. lipnja. Razgovarali smo o tom statusu. Mislim da je za Budimira dobro da ide iz kluba, ali volio bih da ostane. Mora se naviknuti na seniore, na medije... Da bi se jednom mogao vratiti. Bit ću sretan ako ostane, ali to neće biti dobro za njega. Marijan i svi oni zajedno su nevjerojatni. Juniori su dobri, a seniori nisu. Kao da govorimo o različitim klubovima. Ali sve je to isti klub. Kad će prva ekipa imati što i juniori, onda će to biti to. A to je da se ide glavom na kopačku.

Jakobušić je govorio i o Igoru Štimcu

Štimac često istupa i ne reagiram. On je peti dioničar kluba, volio bih da dođe na skuštinu i sve pita, a ne u ovom javnom diskursu. Neću razgovarati s legendama ili ljudima koji su zadužili Hajduk i ostavili nekoga traga preko medija. Netko se osjeća ugodno, netko ne. Neki bivši predsjednici su tu dobrodošli, neki nisu dobrodošli, njih je netko odabrao. Volio bih da dođu na utakmice. Onaj tko je u zatvoru, on je tamo, tko nije, neka dođe na utakmicu - rekao je pa dodao:

Određeni ljudi koji su zadužili klub, logično je da budu oko kluba. Hajduk nije oštetio ljude, to je napravio neki čovjek. Mi pljujemo po Hajduku i nabacujemo se. Ja sada da odem iz kluba i kažem da me Hajduk oštetio, klub je iznad svih nas, svatko mora odgovarati za svoje. Ne dijelim mišljenje navijača.

Dotaknuo se i Marka Livaje

- Činjenica je da je Marko Livaja igrač. Nećemo dovoditi igrače koje moramo guglat, stvar je percepcije. Nekog moraš dovesti kad ode osam igrača. Niko je analitičan. Nema veze je li iz druge belgijske lige. Ovo je grad i klubu u kojem svi sve znaju - rekao je Jakobušić pa nastavio:

- Njemu je to bio velik pritisak. Ne treba kod Ljubičića sve reći. Znate nešto, ali biste htjeli da ja to potvrdim. Ljubičić je proigrao, a sad je dao jedan gol nakon deset utakmica. Dao Bog da uspio. Uvijek našim igračima kažem da se bar prevarimo kad odlaze. Špikić i Pršir su, mislim, taoci situacija koje su se ovdje dogodile. Došli su i mi smo procijenili da nisu dobri. Mislim da je to bilo opravdano.

- Špikić sad igra u Dinamu, jasno je da smo pogriješili. Teklić možda ovdje ne bi izdržao pritisak svlačionice. Volio bih da uspije svatko tko ovdje ne dobije priliku. Moguće je da nismo dobro odradili pripreme. Najviše mi je žao Livaje i Kalinića. Vratili su se misleći da ćemo ih pratiti u prijelaznom roku. Ali nismo doveli igrače na njihovoj razini. Livaju nema tko pratiti. Kalinić se vratio da nešto osvoji. Netko bi mu trebao ubacivati, neću ja - kazao je.

