Uručenje donacije koju su splitski sportaši, klubovi i sportski novinari skupili u tradicionalnoj akciji "Tone hrane za splitske beskućnike". Atmosfera sasvim ležerna...

- Dajte da se fotografiramo svi skupa, tko zna kad ćemo se opet naći sva četvorica zajedno - kazao je pola u šali, ali i pola u zbilji predsjednik Hajduka Lukša Jakobušić.

Svi su se nasmijali, ali i pogledali jedan prema drugome. I trener Boro Primorac, i kapetan Mijo Caktaš, i Stanko Jurić.

- Sad vi svi mislite da će Mijo prvi otići. Neki možda misle i da će Boro. A što ako Stanko prvi ode? Ili ja - nastavio je u istom tonu predsjednik Hajduka.

No ma koliko u Jakobušićevim riječima bilo i doze i šale i želje da svi razvuku osmijeh i što bolje ispadnu na zajedničkoj fotografiji, doista bi se lako moglo dogoditi da nakon Gorice četvorka s fotografije više ne bude na okupu. I ne samo njih četvorica, Hajduku predstoji veliki remont, a tko bi sve mogao otići pitanje je na koje odgovor trenutno zna samo Lukša Jakobušić.

No ako krenemo od vrha, od trenera, kako sada stvari stoje Boro Primorac će povesti momčad na pripreme u Postira na otoku Braču početkom siječnja. Jakobušić je najavio kako traži "trenera kapitalca", a takvoga trenutačno ne može ni naći ni dovesti, niti je to realno. Ovo "kapitalac" se odnosi na trenere poput Matjaža Keka, Slavena Bilića, Ivana Leke, Ivana Jurića...

Što se tiče momčadi, i tu je situacija potpuno neizvjesna. Jakobušić je najavio kako će prodaja biti, jer ih mora biti da bi se zakrpale rupe u budžetu, no pokušat će ne prodavati "obiteljsko srebro", prije svih Marija Vuškovića, koji ima i ponuda i dobru cijenu. Ali se u Hajduku nadaju da bi ona do ljeta mogla i rasti. Hoće li mu to poći za rukom drugo je pitanje.

Rupa u proračunu prema nekim procjenama je oko 40 milijuna kuna i Hajduku treba veliki transfer da je pokrije. Ako to nije Vušković, onda je netko od mladih igrača, prije svih reprezentativci Nejašmić i Čolina. Ostali mladići poput Čuića, Brnića i Sentića još uvijek su premladi i relativno nepoznati. Doduše, ponude na tržištu postoje i za Stanka Jurića, Stefana Simića i Jaira, no njihova pojedinačna prodaja ne bi bila dovoljna. Sve ostalo je u sferi opipavanja tržišta.

No uz prodaju novi će predsjednik morati smanjivati i rashode, kako broj igrača, tako i visinu njihovih ugovora. Najveći problem je Samuel Eduok, koji ima najveći ugovor, trenutno je na posudbi, ali je operirao koljeno i pitanje je koliko će igrati u nastavku prvenstva u dresu Konyaspora, i hoće li ga oni otkupiti. Ugovor ga veže još godinu i pol dana za Hajduk i teško će pristati na smanjenje, a Hajduk bi ga i poklonio samo da mu ne mora plaćati visoku godišnju gažu.

Sličan problem je i s Josipom Posavcem, koji nikako da se sastane s formom koja ga je odvela u Italiju i lako bi mogao preseliti na klupu već u nedjelju protiv Gorice. No i Posavec ima visoki ugovor i Hajduk bi se i njega vrlo rado riješio. Zbog toga su ga uostalom i držali na golu, vjerovali su da će se vratiti u formu, ali od toga niša, a u zadnje je vrijeme zbog osobnih problema posve potonuo. Razlaz bi bio najbolje rješenje za obje strane, no pitanje je dogovora oko financija.

Treću grupu igrača čine oni kojima na ljeto istječu ugovori. Prije svih je to kapetan Mijo Caktaš, koji je Hajdukov najbolji i najefikasniji igrač, koji praktično sam vuče ovu momčad na svojim leđima. Jakobušić još uvijek nije otvorio pregovore niti ponudio Miji novi ugovor, a ni smanjenje aktualnoga. Nedavno je kazao:

- Mijo je naš kapetan i dobit će pažnju koju zaslužuje. On ima moje simpatije i naklonost, ali to ne znači da će biti u sastavu ako ne potpiše bitno smanjeni ugovor. To vrijedi za sve igrače...

Osim Mije ugovor na ljeto istječe još četvorici igrača, Jradiju, Gyurcsu, Radiću i Mikuliću, i na njima se više ne može zaraditi. Za kraj, tu je i pitanje otkupa ugovora trojice na posudbama, Umuta Nayira, Nihada Mujakića i Darka Todorovića. Teško da će Hajduk imati novca za otkupe sva tri ugovora, a minutaža koju će svaki od njih dobiti na proljeće bit će jasan signal koga Hajduk želi, a koga ne želi otkupiti.

Kad se sve zbroji i oduzme, Jakobušića čekaju teške odluke. Na neke će moći, ali na većinu neće moći utjecati, a presudit će tržište. To nikako nije dobra pregovaračka pozicija za predsjednika Hajduka, no u tu su ga poziciju doveli oni koji su u prethodnim godinama vodili stručnu i kadrovsku politiku Hajduka. Manjim dijelom i aktualna situacija oko pandemije korona virusa. Bilo kako bilo, čeka nas vrlo zanimljiv prijelazni rok, ako bude sreće i na Poljud sleti neka dobra ponuda, prijelazni rok bez previše potresa. U protivnom....