Jakoliša prebacili u drugu ekipu Angersa, igrat će u četvrtoj ligi

Prije devet mjesec Gripe su zazivale njegov povratak na Poljud, a on sada igra u četvrtom rangu francuskog nogometa. Marin Jakoliš prebačen je u drugu momčad Angersa, a trener Gerald Baticle takvu je odluku objasnio širinom kadra. Uz Jakoliša su u drugu momčad otišla još trojica igrača.

Jakoliš je u tekućoj sezoni odigrao tek 28 minuta u Ligue 1, u prvom kolu protiv Nantesa (0-0), dok je u četvrtoj francuskoj ligi odigrao tri utakmice te pritom zabio jedan gol i ubilježio jednu asistenciju.

- Nisam očekivao da se ovako nešto može meni dogoditi. Veliko hvala gledateljima što su me podržali. Reakcija splitske publike daje do znanja da me žele nazad, ali vidjet ćemo što će biti. Više će se znati u idućim danima. Još uvijek se ništa ne zna - govorio je Jakoliš dok su mu tribine skandirale na 'turniru 4 kafića'.

U Hajduk se nije vratio, otišao je u Francusku gdje se ipak nije pronašao... Tko zna, možda ćemo ga u skoroj budućnosti ponovno gledati na HNL travnjacima...

Najčitaniji članci