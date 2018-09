James je provocirao Benficine navijače: Sjećate se 'petarde'?

U prvom kolu Lige prvaka u skupini E sastali su se Benfica i Bayern München. Gosti iz Njemačke slavili su rezultatom 2-0, a zanimljiva situacija na terenu dogodila se kada je iz igre izlazio James Rodriguez.

Kolumbijac je odigrao 79 minuta i asistirao kod drugog gola Bavaraca. A s obzirom da je tri godine svoje karijere proveo u portugalskom Portu, najvećim rivalima Benfice, po izlasku s terena su ga izviždali domaći navijači.

Međutim, James im nije ostao dužan. Na ove provokacije odgovorio je pokazujući im pet prstiju i tako sugerirajući na bolan poraz 5-0 koji je Benfica doživjela od Porta još 2010. godine, dok je James bio dio momčadi.

James Rodríguez was booed by Benfica's fans when he was leaving the pitch. Because James was involved in Porto's victory 5-0 against Benfica in 2010 when he played for Porto. James reminded the fans of Benfica that 5-0 lost.



[Record] pic.twitter.com/IGrZFcTFV7