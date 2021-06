I to se dogodilo. LeBron James prvi put u karijeri završio je sezonu u prvom krugu doigravanja. Savršenih 14-0 pokvarili su mu Phoenix Sunsi koji su s 4-2 izbacili još nekoliko tjedana aktualne prvake LA Lakerse. Bez rovitog Anthonyja Davisa Lakersi bolje i više ne mogu, a James ne može više stići Dereka Fishera i Roberta Horryja koji su u povijesti NBA lige imali bolji skor u prvoj rundi - 16-0.

POGLEDAJTE VIDEO:

- To me ne zanima. Zanima me samo da vratim opet ovu momčad.

"Kralj" će je nakon ljeta vraćati u 37. godini, s kim u društvu, nije još vrijeme, a ovo mu ljeto, barem je tako rekao još vruće glave, neće uključivati Olimpijske igre u Tokiju.

- Mislim da ću igrati za "Toon" umjesto Olimpijskih igara i da ću se fokusirati na to.

Toon je, naravno, ekipa Space Jama 2 koji se počeo snimati 23 godine od originalnog u kojem je glavnu ulogu imao Michael Jordan i koji će u kina 16. srpnja.

Tjedan dana kasnije počinju Olimpijske igre, a koje Jamesa nisu zanimale ni 2016. u Riju, pa je ostao na dva zlata iz Pekinga i Londona. Naravno, i bez Jamesa, ne bude li sličnih otkaza, Amerikancima će teško pobjeći novo u Tokiju...