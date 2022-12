'Japanac mi je ušao blatnjav u dvoranu i želi da ga udarim. On danas neće gledati utakmicu'

Veza Mirka Filipovića i Japana je neraskidiva. U legendarnoj Saitama Areni odradio je brojne velike borbe i osvojio Prideov Grand Prix 2006. godine, a u Japanu postao ikona i velika zvijezda. I naravno, kada je bilo jasno kako će Hrvatska igrati protiv Japana u osmini finala Svjetskog prvenstva, prva asocijacija na Lijepu našu Japancima je bio - Cro Cop.

Novinarska ekipa s Nippon TV-a posjetila je Mirka u njegovoj dvorani. Nakon što su odradili intervju u vezi utakmice, nije moglo i bez Mirkovih instrukcija iz bogatog borilačkog repertoara. No, japanski novinar zatražio je od Cro Copa da na njemu demonstrira svoj slavni high-kick. Brzo je požalio.

- Došli su prijatelji iz Japana, zamolili su me za intervju vezano za utakmicu. Molio me novinar da ga udarim preko fokusera. Vjerujte mi, isti vrag kao da ni nema fokusera. Inače, ako obratite pažnju, gospodin nosi tenisice. To se prvi put dogodilo da je netko ušao u tenisicama. Nosim ih i ja, ali ove su za dvoranu. On je izvana došao prljav i blatnjav, nije ih skinuo pa ćemo mu prišarafiti udarac. Nisam siguran da će utakmicu gledati raspoložen - kazao je Mirko u videu.

Sijevnuo je prvi udarac ljevicom. Taj je bio za zagrijavanje.

- Sad ćemo ga malo zapaliti. Neka se sjeća Hrvatske. Ovako želim da i naši igraju - rekao je Mirko.

Opalio je nogom po fokuseru i odbacio sirotog Japanca jedno dva metra. Desna noga bolnica, lijeva noga groblje, opis je bio Mirkovih highkickova. Dotični novinar pamtit će posjet njegovoj dvorani.

