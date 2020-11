Japanac u 5. ligi: Financiraju me japanski sponzori, a htio bih oženiti neku Međimurku i ostati

Iz Yokohame sam, mnogo se puta treslo ondje, no najjači potres koji sam doživio bio je 2011. godine u Brazilu, priča Kai Tomoki, koji već pet godina igra u međimurskim niželigašima

<p>Japanac <strong>Kai Tomoki</strong> (31) već pet godina igra nogomet u međimurskim nogometnim niželigašima. U Međimurju se udomaćio, dobro se sporazumijeva na našem jeziku, a tu bi želio i ostati.</p><p>Iz rodne Yokohame, grada od 3,7 milijuna stanovnika, otišao je zbog nogometa u Brazil. Od 2011. do 2013. godine igrao je u Atlético Guaçuanu, da bi kasnije sezonu proveo u Independenteu de Limeiri. Prije šest godina nastupao je ovaj stoper za crnogorsko Jezero, a 2015. godine stigao je u Međimurje, odnosno u Međimurec iz Dunjkovca - Pretetinca.</p><p>- Kad sam igrao u Crnoj Gori upoznao sam predsjednika Međimurca <strong>Mišela Ganzera</strong> i onaj je najzaslužniji za moj dolazak u Međimurje. Također moram zahvatiti Davoru Piškoru sam najbolji otpočetka svoje hrvatske nogometne avanture - priča nam Tomoki.</p><p>Za četvrtoligaša je igrao pet sezona s prekidima, a ove sezone nastupa za BSK iz Belice, člana 1. međimurske lige (peti rang hrvatskog nogometa). Zasad njemu i družini ide odlično. A Tomoki, stup obrane, zabija i golove.</p><p>- Moji suigrači iz BSK-a su mi kao druga obitelj. Uvijek su tu za mene, brinu se za mene, podržavaju me. Zbilja imam samo riječi hvale za njih. Atmosfera je odlična, igra dominantna i nadam se da ćemo ove sezone uzeti naslov - nada se Tomoki kojem je igrački uzor <strong>Sergio Ramos</strong>.</p><p>U igračkoj karijeri uvijek stremi višim ciljevima.</p><p>- Prvi cilj je osvojiti naslov i izboriti viši rang s ekipom iz Belice. Bude li ponuda da nogomet u Hrvatskoj igram na još višoj razini, to ću sigurno prihvatiti - dodao je Japanac, koji je pun hvale za Međimurje.</p><p>- Međimurci su prekrasni ljudi. Vrlo topli i uvijek su spremni pomoći. Ipak, iz Japana mi najviše nedostaje vrijeme provedeno s obitelji - dodao je 31-godišnji stoper BSK-a.</p><p>A koliko se razlikuje život u Japanu od života u Hrvatskoj?</p><p>- Kad sam u Hrvatskoj, više vremena provodim s prijateljima, naročito na kavi u kafiću, što nije slučaj u Japanu gdje ljudi nemaju toliko vremena za druženja - otkriva nam Tomoki, koji je više puta doživio potres u Japanu.</p><p>- Uh, mnogo se puta treslo u Yokohami, no najjači potres koji sam doživio bio je 2011. godine u Brazilu - rekao je nam je Tomoki, koji dva puta godišnje ide za Japan.</p><p>- To vrijeme najčešće provedem s obitelji, a kod kuće imam i dva psa koja obožavam - dodao je 31-godišnjak..</p><p>U Međimurju Kai živi u Čakovcu, živi od nogometa, a financiraju ga japanski sponzori koje on promovira u Hrvatskoj.</p><p>Nada se da bi se jednog dana mogao skrasiti u Međimurju.</p><p>- Djevojke u Međimurju su jako lijepe. Volio bih se u budućnosti oženiti jednom - smije se Kai, koji slobodno vrijeme provodi baveći se raznim sportovima, slušajući glazbu i prateći razne sportove.</p><p>No, što najviše voli jesti u Hrvatskoj?</p><p>- Ćevapi, lignje, nešto ispod peke i palačinke - smije se Japanac, koji vrlo dobro razumije hrvatski.</p><p>- Već sam tu pet godina pa razumijem 70 posto toga. U slobodno također i vježbam pričati hrvatski - rekao je Tomoki, koji se nada da će još ostati u Hrvatskoj.</p><p>- Lijepo mi je ovdje. Nadam se da ću ostati još neko vrijeme - zaključio je Tomoki.</p>