Japanci su nagradili 'Vatrene': Dočekali nas kao rock zvijezde

Yokohama Football Film Festival nagradio je dokumentarni film o pohodu hrvatske nogometne reprezentacije na broncu u Francuskoj 1998. Producent je Ćirin sin Miroslav mlađi

<p>Dokumentarni film "Vatreni" o <strong>hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji</strong> i njenom senzacionalnom pohodu do brončane medalje na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. godine dobio je nagradu <strong>Grand Prix</strong> na ovogodišnjem <strong>Yokohama Football Film Festivalu</strong> u Japanu. </p><p>Film je proputovao mnoge kino dvorane od zagrebačke premijere 2018. godine, a oduševio je i Japan, gdje je film privukao mnogobrojne stare i nove navijače "vatrenih", koji u Zemlji izlazećeg sunca uživa zavidan status.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ćiro o francuskoj bronci</strong></p><p>- Velika je čast osvojiti Grand Prix na ovakvom festivalu. Svi znamo koliko su Japanci predani svemu što rade, pa tako i ovakvim festivalima, što ovoj nagradi daje dodatan značaj. Osim toga, tek sam sada uistinu vidio koliko nas Japanci vole i poštuju, ne samo našu nogometnu reprezentaciju, već i cijeli hrvatski narod. Uz to sam ostao zapanjen vrijednostima koje njeguju i koje su duboko ukorijenjene u njihove živote, velikodušnost, poštenje i iskrenost - rekao je <strong>Miroslav Blažević mlađi</strong>, izvršni producent filma.</p><p>Dokumentarac je napravljen u nezavisnoj produkciji, režirao ga je Meksikanac <strong>Edson Ramírez</strong>, a film gledatelja vodi kroz priču o osamostaljenju Hrvatske, povijesnim i društvenim situacijama u kojima su sudjelovali i članovi tadašnje hrvatske nogometne reprezentacije i glavne karike povijesnog uspjeha u Francuskoj. Uz "trenera svih trenera" <strong>Ćiru Blaževića</strong>, u filmu nastupaju i Slaven Bilić, Robert Prosinečki, Igor Štimac, Goran Vlaović, Mario Stanić, Dražen Ladić, Goran Ivanišević i drugi.</p><p>- Prije ovog filma nisam znao toliko detalja o raspadu Jugoslavije i građanskom ratu, no sada su mi neke stvari puno jasnije. Otkrio sam kako nogomet između ostalog može biti i simbol mira, ali se nogometna lopta u određenim situacijama može pretvoriti u ubojiti metak. Uživao sam gledati ovaj film prepun poruka, uključujući i one koje prenosi neponovljivi, suosjećajni Ćiro - rekao je <strong>Mitsuru Murai</strong>, predsjednik japanske nogometne lige i jedan od članova žirija.</p><p>Povijesna priča o "vatrenima" nakon više od 20 godina još uvijek privlači obožavatelje pa je organizirana i posebna projekcija za 20 ambasadora, četiri ministra i japansku princezu Masako. Film je prikazan i u Tokamachiju, gdje je bio pripremni kamp i baza hrvatske nogometne reprezentacije tijekom SP-a u Japanu i Koreji 2002.</p><p>- Tamo smo dočekani kao rock zvijezde. Nakon te 2002. godine grad je nastavio živjeti i disati hrvatski, pa danas tamo postoji i Kuća hrvatsko-japanskog prijateljstva. Nakon projekcije filma, kojoj su prisustvovali čelni ljudi prefekture Niigata, zamolili su nas za prava prikazivanja Vatrenih učenicima osnovnih i srednjih škola u edukativne svrhe. Pritom se moramo zahvaliti Draženu Hrastiću, veleposlaniku Republike Hrvatske - kazao je Blažević.</p><p>(jt)</p>