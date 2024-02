Jarni: Betis ima puno bolju momčad od Dinama. Neće imati puno problema s njima...

Bivši hrvatski nogometaš Robert Jarni, koji je igrao za španjolski Betis od 1995. do 1998. godine, smatra Betis favoritom u utakmici sa zagrebačkim Dinamom u Konferencijskoj ligi.

- Dinamo ne igra dobro posljednjih tjedana. Ima puno uspona i padova. Smatram da Betis ima puno bolju momčad - izjavio je 55-godišnji Jarni u utorak u telefonskom razgovoru za španjolski portal Relevo.

- Ali kada se igra ovakav tip utakmica na ispadanje, u kojima jedna momčad nije na razine druge, potrebno je biti spreman i odigrati sa 100 posto mogućnosti. U protivnom, ako inferiorna momčad zabije prvi gol, može se svašta dogoditi - dodao je.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Dinamo i Betis će u četvrtak u Sevilli odigrati prvu utakmicu 1/16 finala Konferencijske lige. Uzvrat je tjedan dana kasnije u Zagrebu.

Dinamo zauzima treće mjesto u hrvatskom prvenstvu iza Hajduka i vodeće Rijeke. Betis je šestoplasirani u španjolskom prvenstvu.

- Budu li igrali kako igraju u svojim ligama, Betis neće imati problema. No popusti li samo malo, premda to bilo na 70 do 80 posto mogućnosti, onda se može svašta dogoditi. Dinamo je pod manjim pritiskom, nema ništa za izgubiti. Svjestan je da je Betis bolji - napomenuo je.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Betis je u petak u gostima svladao s 2-0 Cadiz koji se nalazi u zoni ispadanja iz prve lige. Dinamo je pak u subotu odigrao 2-2 u susjedstvu kod Lokomotive gdje je dva puta gubio na stadionu ispunjenom njegovim navijačima.

Jarni, bivši lijevi bek, danas je izbornik hrvatske reprezentacije za uzrast do 17 godina. On je uz nekadašnje veznjake Nenada Bjelicu (1996. do 1998.) i Marka Babića (2007. do 2009.) bio jedini hrvatski igrač u Betisu.

- To su mi bile najbolje godine u karijeri - istaknuo je Jarni koji je u zeleno-bijelom dresu skupio 113 nastupa i zabio 19 golova.

- Bio sam u mnogim ekipama izvan Hrvatske, ali nigdje tri godine kao u Betisu - rekao je nekadašnji branič Real Madrida, Juventusa, Barija, Torina, Las Palmasa i Panathinaikosa.

Jarni, koji je karijeru počeo u Hajduku, igrao je 1997. za Betis u finalu španjolskog kupa. Barcelona je tada pobijedila s 3-2 na stadionu Santiago Bernabeu u Madridu.

- Od početka sam se osjećao ugodno u Betisu. Imali smo dobru ekipu s igračima poput Finidija, Alfonsa, Alexisa... - prisjetio se.

Jarni, osvajač brončane medalje s Hrvatskom na Svjetskom prvenstvu 1998., rekao je da je aktualni kapetan reprezentacije Luka Modrić najbolji veznjak kojeg je ikad vidio.

Foto: VINCENT WEST/REUTERS

- Također sada, s 38 godina, može odigrati jako dobro. Ali kada ga vadiš iz igre i ne stavljaš od početka utakmice... Ulazak u posljednjim minutama nije dobar za njega" - rekao je o igraču Real Madrida. - Luka igra bolje kada ima više ritma - dodao je.

Modriću ugovor s Real Madridom, vodećom momčadi španjolskog prvenstva, istječe za četiri mjeseca.

- Ono kako ja vidim stvari, on se sada ne osjeća jako dobro ondje, te će tražiti odlazak (u neki drugi klub). To je nogomet - rekao je Jarni.

Hrvatska će u lipnju igrati na Europskom prvenstvu u skupini sa Španjolskom, Italijom i Albanijom.

- Ondje će nam Luka biti potreban. Nadamo se da će igrati kao ranije i kako je igrao za Real Madrid. Sigurno će odigrati dobro, premda će trebati igrati više u Real Madridu kako bi došao spremniji na to prvenstvo - zaključio je Jarni istaknuvši Modrićevo iskustvo kao važan faktor.