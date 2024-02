Jarni: Petković? Manjak kućnog odgoja. Da se malo više trudio, ne bi mu smetalo postati klaun

"Pa nego za koga ću navijati? Betis je ipak moj klub, u njemu sam proveo tri prekrasne godine, a u Dinamu nisam igrao. Ne znam tko bi mi to mogao zamjeriti. Ja sam usto i hajdukovac u srcu, rekao je za Večernji list tada još izbornik hrvatske U-17 reprezentacije Robert Jarni u najavi utakmice Betisa i Dinama.

Intervju je prošao gotovo nezapaženo, nije se Jarnijevih izjava dizala posebna prašina sve dok novinari nisu na press konferenciji uoči gostovanja Dinama u Sevilli upitali kapetana Dinama Brunu Petkovića za komentar:

- Doista je to rekao? Ako je tako rekao, ako to misli, onda je klaun! Ljudi koji predstavljaju hrvatsku državu, a ne navijaju za hrvatski klub, to su obični klauni. Slobodno to napišite! Čovjek koji navija protiv hrvatskog kluba u Europi, a Hrvat je, to je klaun - odgovorio je Petković.

Njegove riječi pokrenule su pravu buru i lavinu komentara, javili su se zvani i nezvani, stručnjaci i "stručnjaci", i kako to obično biva, svi su zauzeli busiju ili rov i počeli pucati po drugoj strani koja ne misli jednako. Bez obzire na brojne ranije primjere u kojima su legendarni igrači poput Bobana, Šukera, Šimića, Prosinečkog... isticali svoju ljubav i pripadnost prema stranim klubovima, ili svojim komentarima izazivali podjele, kao što je to ne tako davno napravio član Dalićevog stožera Vedran Ćorluka usporedbom Marka Livaje i Mislava Oršića.

Jutros se oglasila i krovna kuća hrvatskog nogometa priopćenjem i smjenom Jarnija. O Petkoviću se zasad nisu izjasnili.

Odmah nakon smjene nazvali smo Jarnija, koji nam je kratko rekao da mora razmisliti o svemu i odlučiti hoće li se uopće oglašavati.

- Rekao sam to što sam rekao, nikoga nisam uvrijedio niti rekao nešto loše. Svi koji me znaju, znaju što sam izjavio i što mislim, nemam potrebu dodatno pojašnjavati svoje riječi – kazao je Jarni.

Na koncu se legendarni Vatreni ipak odlučio oglasiti i dati izjavu koju prenosimo u cijelosti:

- Zar je moguće da nakon svih ovih godina doprinosa državi moram dokazivati svoje hrvatstvo na ovakav način? Ne trebam se opravdavati, ali čak ni bivše legende Dinama svojevremeno nisu navijale za Dinamo u europskim utakmicama, zašto bih trebao ja? Bio sam ponosan igrač splitskog Hajduka i Betisa, u kojima sam proveo jedne od najljepših perioda svoga života i u oba kluba sam se realizirao profesionalno i dobio ono najvažnije: iskreno poštovanje i ljubav navijača. To su emocije koje ljudsko biće s karakterom ne može i neće izbrisati.

- Žao mi je što nekog vrijeđa moja iskrenost, ali to se u normalnim društvima zove stav, koji ni na koji način ne umanjuje moj profesionalni angažman i posvećenost našoj mladoj reprezentaciji. Nisam povodljiv tip i kad me se pita, iskreno kažem svoje mišljenje. S druge strane, Petkovićeva izjava pokazuje manjak kućnog odgoja te razinu komunikacije na koju se ne namjeravam spuštati. Možda da se malo više potrudio u svojoj karijeri pa i van Dinama iskusio neke uspjehe, igrajući za druge strane klubove, ne bi mu smetalo da postane "klaun". HNS-u se zahvaljujem na angažmanu i ukazanom povjerenju, no mislio sam da živimo u demokratskoj državi koja pojedincu omogućuje slobodu govora, a ne da potiče površni i populistički mentalni sklop na temelju kojeg sam smjenjen sa dužnosti izbornika i to zbog svog mišljenja, a ne zbog svojih rezultata. Svojim momcima želim iskrenu sreću na nadolazećem Europskom prvenstvu.