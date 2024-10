Jarni: Prolazili su kroz nas kao kroz švicarski sir. Livaković? Da nije Lewandowski u pitanju...

Legendarni hrvatski nogometni reprezentativac Robert Jarni nije bio previše oduševljen remijem "vatrenih" protiv Poljske 3-3 u četvrtom kolu Lige nacija. Hrvatska je imala 3-1 i praktički riješenu utakmicu u prvom dijelu, ali je dopustila Poljacima da se sasvim vrate u igru, a pritom je ostala s igračem manje jer je 20 minuta prije kraja Dominik Livaković dobio prilično kontroverzan izravan crveni karton.

- Treći put zaredom da sebe stavljamo u niži rang. Nismo bili na razini da možemo zadržati pritisak na razini početka prvog poluvremena, ali ovako igrati utakmicu koja je dobivena? Moramo se mučiti, svaki put kad su Poljaci imali loptu stajali smo daleko od igrača. Prolazili su kroz nas kao kroz švicarski sir - rekao je Jarni u studiju Nove TV.

Poljaci su poveli već u petoj minuti golom Piotra Zielinskog.

- Erlić je čuvao igrača iza sebe, a on nije bitan. Bitan je onaj gdje je lopta - rekao je Jarni.

Borna Sosa izjednačio je fenomenalnim golom iz voleja u 19.

- Kad bi još imao jedan na jedan, bio bi top igrač. Fantastično je popratio i pogodio u 90 - rekao je Jarni.

Hrvatska se tad razbudila i zabila nova dva gola preko Dinamova dvojca Petar Sučić - Martin Baturina.

- Sučić je zabio prekrasan gol, još mi se više krenula akcija koja je krenula s centra, dupli pas i Sučić je to pospremio majstorski.

Foto: Jacek Szydlowski/Forum

'I ja sam sa 16-17 godina u Hajduku imao cilj'

Hrvatska je u bratićima Sučić i Baturinu dobila svježu krv.

- To nas jako veseli. To su mladi igrači, ne igrači od 29-30 godina, tu je naša budućnost. To su momci koje stoje čvrsto nogama na zemlji, jako dobro znaju što žele i tako se ponašaju na terenu i izvan njega. Bitna je glava. I ja sam sa 16, 17 godina došao u Hajduk i imao svoj cilj.

Poljaci su se probudili u nastavku kad je u igru ušao Robert Lewandowski.

- Zna se tko je i što je. Bio je vjerojatno i ljut jer nije počeo, ušao je maksimalno, puknuo koji put po golu, ali nije uspio zabiti.

Nije, ali je izborio bizaran crveni karton Dominika Livakovića koji je ispred njega daleko ranije izbio loptu pa ga u nastavku udario.

- Livaković je došao prvi na loptu, izbio ju je, ali ne može je maknuti. To je putanja kojom noga ide. Bi li bila ista odluka da nije u pitanju Lewandowski? Nisam siguran - rekao je Jarni.