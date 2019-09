'Cristiano, ja sam ta cura, dala sam ti burger u McDonaldsu...'

Imao sam 12 godina i nisam imao novca. Živio sam s drugim igračima svojih godina iz drugih dijelova Portugala. Bilo mi je jako teško bez obitelji. Sjećam se da je tamo bio McDonalds u kojem smo dobivali ostatke hamburgera koji nisu prodani. U njemu je radila jedna žena, zvala se Edna, i još dvije djevojke. Nadam se da će mi ljudi pomoći da ih pronađem, rekao je Cristiano Ronaldo prije nekoliko dana u jednom intervjuu za emisiju Good Morning Britain i dao se u potragu za djevojkama koje su mu donosile hamburgere. Zamolio je pratitelje na društvenim mrežama da mu pomognu, a misija je djelomično ispunjena.

Jedna od žena koje su dijelile Ronaldu hamburgere izašla je u javnost i rekla kako će rado prihvatiti njegov poziv za večeru. Njezino ime je Paula Leca.

- Pojavili bi se ispred restorana i kada bi ostalo nekoliko hamburgera, naš menadžer bi nam dao dopuštenje te bi ih njima dali. Jedan od njih bio je i Cristiano Ronaldo koji je sigurno bio najplašljiviji. Oni su dolazili skoro svaku večer - rekla je Paula za za radio Renascencu.

