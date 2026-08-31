Javio se Čilić nakon odustajanja s US Opena: 'Veselio sam se, ali život je imao druge planove...'

Marin Čilić (37) odustao je od ovogodišnjeg US Opena zbog ozljede. U prvom kolu trebao je igrati protiv ruskog tenisača Andreja Rubljova, ali ipak preskače Grad Slam kojeg je pokorio 2014. Svoje povlačenje s turnira objasnio je objavom na društvenim mrežama.

"Jako sam se veselio što ću ponovno igrati pred najvatrenijom publikom, ali život je imao druge planove. Tijekom treninga ozlijedio sam zadnju ložu i savjetovano mi je da se odmorim kako bih izbjegao ozbiljniju ozljedu. Nadam se da se vidimo svi zajedno sljedeće godine", napisao je Čilić na Facebooku.

Tako će protiv Rubljova igrati finski tenisač Otto Virtanen, kao "lucky looser". Što se tiče ljestvice, Marin Čilić ostao je na 81. mjestu. U tjednu u kojem počinje zadnji Grand Slam turnir sezone US Open Dino Prižmić je pao jedno mjesto i sada je 102. tenisač svijeta. Borna Gojo i Luka Mikrut su zasdržali svoje prošlotjedne pozicije - Gojo je na 162. mjestu a Mikrut na 176. Matej Dodig je pao pet mjesta i ovaj tjedan zauzima 254. poziciju.

Među vodećima nije bilo promjena. prvi je Talijan Jannik Sinner, drugi je Nijemac Alexander Zverev, a treći Španjolac Carlos Alcaraz.