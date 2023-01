Je li Dinamo trebao prodati Oršića? On će ispuniti snove, ali klub ostati bez najboljeg igrača

Kada se u ljeto 2018. godine eterom prolomila vijest kako Mislav Oršić stiže u Dinamo za milijun eura, mnogi navijači su to promatrali sa skepsom. Igrač iz Južne Koreje, koji nije uspio u Rijeci, stiže za toliki novac...

Bio je to, ispostavit će se, najbolji transfer Dinama u dugo vremena. Ma tek nekoliko utakmica bilo je potrebno da ga navijači zavole, tek nekoliko mjeseci da pokaže i Europi kakav je velemajstor, a tek godina dana da postane hrvatski reprezentativac. Bravurozan uzlet jednog domaćeg nogometaša koji je dotaknuo nogometne visine nastupom na Svjetskom prvenstvu i golom Maroku za broncu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Zabio je Atalanti tri gola u svom debiju u Ligi prvaka, a spomenite Englezima Oršinu desnicu. Stegnit će ih oko srca. Prije dvije sezone utrpao je tri gola Tottenhamu i izbacio ga iz Europske lige, prošle sezone zabio je golčinu za pamćenje protiv West Hama i donio Dinamu prolazak u šesnaestinu finala, a ove sezone srušio je Chelsea na Maksimiru.

Foto: PETER CZIBORRA

Postao je legenda Dinama i jedan od najvećih u novijoj povijesti kluba. Dvaput je igrao grupnu fazu Lige prvaka, odveo klub do četvrtfinala Europske lige, naosvajao se domaćih natjecanja. Ostvario je apsolutno sve. U 210 utakmica zabio je 91 gol i 40 puta asistirao.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

I njegova klasa nije promakla inozemnim klubovima. Prije godinu dana Dinamo je odbio Burnleyjevu ponudu od osam milijuna eura, Oršić je odlučio ostati pa ušao u legendu s onom stanovitom izjavom:

- Ma nema meni većeg kluba od Dinama!

I ovu zimu pojavio se interes premierligaških klubova, pogotovo nakon sjajne utakmice protiv Maroka. Ovaj put, ipak, golicala ga je zamisao igranja protiv najboljih svjetskih nogometaša. Bila je to vrlo vjerojatno i posljednja šansa u njegovoj karijeri da zaigra u Ligi petice, a Dinamo mu nije htio stvarati probleme. Stigla je ponuda Southamptona od šest milijuna eura koju su prihvatili 'modri', ali i Oršić.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Mislav će tako uskoro zaigrati u najjačoj ligi svijeta i ostvariti svoje snove, no što će Dinamo? Orša je vukao kada nije išlo i kad je momčad bila u krizi, spašavao bezbroj puta i postao najbolji strijelac u europskim natjecanjima. Pa da ga nije bilo prošle sezone, pitanje je bi li Dinamo obranio titulu. Takvog igrača hrvatski prvak nema i proći će jako dugo dok ga opet ne dobije. Ovaj transfer bi itekako mogao oslabiti hrvatskog prvaka i svjesni su toga u klubu, no Dinamo je postupio gospodski. Prije godinu dana, sklopili su džentlemenski ugovor da će ga pustiti ako on to poželi. I sada je došao taj trenutak.

I stoga, pitamo vas, je li ga Dinamo uopće trebao prodavati i je li to dobar potez kluba?

