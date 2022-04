Je li Kopić pronašao golgetera? Da, Mahir Emreli može biti taj...

Dinamo je uspješno odradio gostovanje u Rijeci, golovima Mahira Emrelija i Arijana Ademija stigao do velike pobjede (2-1) na Rujevici. I jednog od konkurenata izbacio iz borbe za naslov. Zagrepčani nisu oduševili, ali su u finišu (za razliku od većeg dijela utakmice) pokazali veliko htijenje i preokrenuli rezultat.

Dinamo je na Rujevici imao dva istinska junaka - Arijana Ademija i Mahira Emrelija. OK, od kapetana se to i očekuje, no azerbajdžanski napadač dokazao je kako mu treba više vjerovati. I da njegova "ljevica" Dinamu može biti od velike koristi.

Mahir Emreli je klasa. Stasiti napadač zabio je prvi gol u dresu Dinama. U dosadašnjih šest nastupa sakupio je 227 minuta, ali u tom periodu pokazao je "puno mesa". Mahir Emreli na svom kontu ima jedan gol (Rijeka), dvije grede (Šibenik i Hrvatski dragovoljac), dva iznuđena isključenja (Sevilla i Rijeka)...

Čini se kako poput Brune Petkovića voli igrati s loptom u nogama, što može biti problem za Željka Kopića. Svi bi dinamovci išli u prolaz, nitko ne traži dubinu. Dinamo je azerbajdžanskog napadača doveo kao centarfora, ali dojam je kako se Emreli bolje snalazi na desnom krilu. A kad s loptom uđe prema sredini, počinje panika...

Mahir Emreli u Maksimir je stigao s reputacijom rasnog strijelca. U Qarabagu je u 185 nastupa zabio 67 puta (uz 24 asista), kao igrač Legije sakupio je 33 nastupa, postigao 11 golova. I to je dokaz da Dinamu, u borbi za naslov, može donijeti potrebne golove.

Da, Emreli je znao i podbaciti, u derbiju s Hajdukom (0-0) "nije ga bilo na mapi". Poslije se ispostavilo kako je taj dvoboj odigrao s rupturom mišića. U ostalim je dvobojima, pogotovo sa Sevillom i Šibenikom, u kojima je imao veću minutažu, djelovao dobro i opasno.

Dinamo u petak dočekuje Istru, a Kopić mora zaigrati ofenzivnije. Navijačima je dosta "defenzivne stabilnosti" i igre na sigurno, Dinamo takve suparnike mora "gaziti". A kako se sad čini, s Emrelijem od prve minute...

