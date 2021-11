Povratak Danija Alvesa (38) u Barcelonu nakon više od pet godina gotova je stvar, javlja pouzdani Fabrizio Romano i Mundo Deportivo.

Najtrofejniji nogometaš u povijesti s treninzima će početi idućeg tjedna, a ugovor je potpisao do kraja tekuće sezone s opcijom produljenja na još jednu.Dakle, do 2023. No, više od samog transfera španjolsku je javnost šokirala (na pozitivan način) informacija da će Alves u drugom mandatu u Barceloni igrati za plaću od jednog eura tjedno, odnosno 30-ak kuna na mjesečnoj bazi.

Brazilac neće imati pravo nastupa do početka siječnja, no novi trener Barcelone, i njegov bivši suigrač, smatra da će samo njegovo prisustvo u svlačionici biti od velikog značaja za Blaugranu.

Predstavljajući boje katalonskog diva, Alves je osvojio čak 23 trofeja, od čega tri Lige prvaka. Prema svemu sudeći, Brazilac će ući u Barcin 'klub 400' jer je dosad odigrao 391 utakmicu u dresu Barcelone.

Eh, sada se navijači Barcelone pitaju: "Je li tako i Lionel Messi mogao ostati i igrati praktički besplatno?". Da, čini se da je mogao, no on se ipak odlučio na petrodolare...

A zasad mu i ne ide baš najbolje na sportskom planu. U Ligi prvaka je, doduše, utrpao tri gola u jednako toliko nastupa, no u Ligue 1 se još nije upisao u strijelce.