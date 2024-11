Je li moguće?! Evo koliko je love Neymar spremio u džep za svaki dodir lopte i minutu na terenu

Neymar (32) je ozlijedio bedreni mišić, zbog čega će s terena izbivati između četiri i šest tjedana, objavio je njegov klub Al Hilal. Brazilac je ušao u drugom poluvremenu dvoboja Lige prvaka protiv Esteghlala (3-0) pa napustio teren četiri minute prije kraja. Napadač se tek vratio nakon godinu dana pauze zbog teške ozljede križnog ligamenta. Prvotno su procijenili da ga neće biti dva tjedna, no u međuvremenu su liječnici procijenili kako će mu trebati još vremena.

Pokretanje videa... 05:29 Neymar: Ne znam arapski, ali u šest godina nisam naučio ni francuski. Briga me što govore | Video: 24sata/REUTERS

- Najviše u životu volim igrati nogomet. Patim svaki dan kada to ne mogu. To me najviše boli - rekao je Neymar.

Za utjehu će mu poslužiti unosni ugovor od 300 milijuna eura po sezoni koji je potpisao u ljeto prošle godine. Ionako nestvarno visoka plaća dobiva dozu bizarnosti kad se u obzir uzmu sljedeći podaci. Neymar je po golu dosad zaradio 120 milijuna eura, po 40 asistenciji 40 milijuna eura, za svaku odigranu utakmicu više od 17 milijuna eura, za svaki dodir na utakmici 306.000 eura, a za svaku minutu na terenu 280.000 eura!?

Novi peh s ozljedom potaknuo je glasine da bi Al Hilal mogao razmotriti prodaju Neymara tijekom siječanjskog prijelaznog roka. On se prošle godine pridružio Al Hilalu kao rekordno pojačanje kluba za 90 milijuna eura iz Paris Saint-Germaina. Unatoč velikim očekivanjima, Neymar je dosad igrao u svega sedam utakmica uz jedan gol i tri asistencije.

Registrirali su ga samo za azijsku Ligu prvaka jer je Al Hilal već popunio maksimalnu kvotu stranih igrača za saudijsko prvenstvo. S obzirom na to da mu ugovor traje do lipnja 2025., saudijski mediji spekuliraju da Al Hilal možda uopće neće registrirati Neymara za drugi dio domaće sezone.