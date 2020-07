Je li moguće?! Jug postao prvak Hrvatske nakon utakmice kakve nije bilo u povijesti vaterpola

Jug je s 3-0 u finalnoj seriji pobijedio Mladost. Nakon dvije pobjede na peterce, danas je u Dubrovniku bilo nevjerojatnih 19-3! Uz briljantnog golmana Popadića

<p>Ne, vaterpolski svijet ne pamti takvu utakmicu. Definitivno. Takve dvije momčadi, takve svjetske klase, pa završi 19-3! I sve to u tjednu u kojem su dvije utakmice istih suparnika, istih igrača u bazenu, odlučivali tek peterci! Nevjerojatno...</p><p>Dubrovački Jug ponovno je prvak Hrvatske, u finalnoj je seriji pobijedio Mladost 3-0. A današnja, treća utakmica u Dubrovniku bila je jedna od onih kada jednoj momčadi ulazi baš sve, a drugoj ama baš ništa.</p><p><strong>POGLEDAJTE GALERIJU: Jugovo slavlje</strong></p><p>Euforični je Jug krenuo s 4-0 u prvoj četvrtini, maestralni Toni Popadić (25), treći golman reprezentacije (iza Bijača i Marcelića) obranio je zicere, čistu kontru, ma čak i glavom! Na poluvremenu je cijeli Gruž (800-tinjak gledatelja) ustao i ovacijama ga ispratio. Izvedba kakvu ne pamte! Završio je utakmicu s 12 obrana.</p><p>Na poluvremenu je bilo 10-0, a znate, uostalom, "koliko je bilo sati" kad se od početka drugog poluvremena samo iščekivalo - kada će Mladost zabiti gol.</p><p>Dogodilo se to 14 sekundi prije kraja treće četvrtine, dakle nakon nepune 24 minute. Pogodio je iz peterca Bowen, smanjio na 14-1, a gledatelji su pljeskali pola minute! Kao nikad ni jednom suparničkom igraču...</p><p>Prvi gol mladostaša iz igre zabio je Lovre Miloš nakon 27 minuta, za 16-2.</p><p>Fešta u Gružu mogla je početi u doista nesvakidašnjoj utakmici.</p><p>Peti je to naslov prvaka Juga zaredom, 16. ukupno i 65. trofej u povijesti. A Aljoša Kunac (39), zlatni iz Melbournea 2007., na tužan je način završio veliku karijeru.</p><h2>Jug - Mladost 19-3 (4-0, 6-0, 4-1, 5-2)</h2><p><strong>Jug</strong>: Popadić, Macan, Fatović 4, Lončar 1, Kržić 2, Xavi Garcia 1, Lozina, Merkulov 3, Papanastasiou 2, Žuvela, Benić 3, Obradović 1, Jarak, Tomasović 2. Trener Vjeko Kobeščak</p><p><strong>Mladost</strong>: Marcelić, Radu 1, Miloš 1, Biljaka, Ćuk, Bajić, Bukić, Lazić, Bowen 1, Dašić, Kunac, Harkov, Jurlina, Vrlić. Trener Zoran Bajić</p>