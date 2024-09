Pojavila se nevjerojatna vijest! Perišić na jesen u Lokomotivi?!

Ivan Perišić vrlo vjerojatno je prvi i posljednji hrvatski reprezentativac koji je na okupljanje došao kao igrač bez kluba. Obzirom da je jedan od najvećih hrvatskih nogometaša u povijesti i na nevjerojatnu ostavštinu u reprezentaciji, Zlatko Dalić progledao mu je kroz prste, no tako neće biti dovijeka. Ako želi biti dio 'vatrenih' i u sljedećim ciklusima, Perija će morati što prije pronaći klub.

Pokretanje videa... 00:59 Tko će naslijediti Kalinića u Hajduku: Očekuje se stranac, on nema pravo mijenjati trenera?! | Video: 24sata Video

Bez utakmice je više od mjesec dana, a bez kluba dva tjedna nakon što je raskinuo ugovor s Hajdukom. Pukla je ljubav nakon tek sedam mjeseci zbog sukoba s Gennarom Gattusom. Htio se Perišić vratiti u Serie A, no propao je angažman u Como, kao i u Monzu. Sada nema puno izbora pa traži sredinu u kojoj će imati garantiranu minutažu, a kao iz vedra neba sijevnula je senzacionalna vijest kako bi se mogao vratiti u HNL i to u Lokomotivu?!

Kako pišu Sportske novosti, Perišić je u posljednje vrijeme trenirao u Rudešu i ne bi imao ništa protiv selidbe u Zagreb. Lokomotiva tu dobro kotira kao stabilni prvoligaš koji bi mu ponudio nužnu minutažu, a on bi pristao i na minimalac. To mu ne bi bio problem jer u Hajduku je igrao za nula eura. Bio bi spreman igrati do početka zimskog prijelaznog roka kada bi potražio druge opcije. I nije on jedini bivši 'vatreni', navodno je i Šime Vrsaljko zainteresiran za neku od rukovodećih pozicija na Kajzerici.

Leipzig: Susret Hrvatske i Italije u 3. kolu skupine B na Europskom prvenstvu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Ova informacija zaista zvuči kao nadrealni scenarij iz nekog znanstveno-fantastičnog filma. Vjerojatno se i čelnici Lokomotive, kao i vjerni Balkon Boysi, štipaju na spomen ovog transfera. Pa možemo reći da bi to bio možda i najsenzacionalniji transfer u povijesti HNL-a, možda i jače od dolaska Roberta Prosinečkog u Hrvatski dragovoljac.

Zagreb: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Perišićeva želja je zaigrati u La Ligi. Nije uspio ostvariti taj angažman ni ovog ljeta, a propala mu je i Serie A. Većina klubova iz lige petice se već ekipirala za novu sezonu i teško mu netko, nakon teške ozljede, propuštenih priprema i turbulentnog perioda u Hajduku, može garantirati veliku minutažu, a to je ono što njemu treba u ovome trenutku. Prvenstveno kako bi i dalje participirao u reprezentaciji i osigurao si bogat ugovor na Bliskom Istoku. Nema puno prostora za manevriranje pa bismo i uskoro mogli vidjeti gdje će nastaviti karijeru.