Je li moguće?! Sudac govorom motivirao Kyrgiosa do pobjede

Jedan od najboljih teniskih sudaca Šveđanin Mohamed Lahyani ima nedvojbene zasluge za pobjedu Australca Nicka Kyrgiosa nad Francuzom Pierre-Huguesom Herbertom, kojega je australski tenisač svladao sa 4-6, 7-6 (6), 6-3, 6-0 i tako se probio do 3. kola na US Openu.

Naime, u trenutku kad je Kyrgios zaostajao 0-3 u drugom setu, a Herbert je već imao jedan set u svojim rukama, Lahyani se spustio iz sudačkog stolca i praktično preklinjao Australca da pokaže više entuzijazma.

Lahyanija je se moglo čuti kako Kyrgiosu izgovara rečenicu: "Pokušavam ti pomoći".

Never seen this before. Umpire had to get out of his chair and beg Nick Kyrgios to start trying in his match. pic.twitter.com/nk9k56yTrB — Eric Hubbs (@BarstoolHubbs) August 30, 2018

I pomogao je, jer je Kyrgios doista proigrao, ali tek nakon što je Herbert poveo 5-2 u drugom setu. Francuz do set-lopte nije stigao, a u velikom preokretu Kyrgios je na kraju meča nanizao sedam gemova.

Kyrgios won the second set after a pep talk from the chair umpire Mo Lahyani.



A USTA rep told me it is already looking into Lahyani's conduct in this match.



Absurd scenes. #USOpen pic.twitter.com/6qTMaoqPQd — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) August 30, 2018

Nakon svega Australac se 'obračunao' s našom Donnom Vekić na Twitteru. Osječanka je komentirala kako nije znala da je sucima dozvoljeno držati motivacijske govore igračima da bi joj Kyrgios odgovorio da ne bude ljubomorna što je već ispala s US Opena...

If at first you don’t succeed…fail twice. pic.twitter.com/ygqI1vOJqG — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) August 30, 2018

Australac u sljedećem kolu ne bi trebao imati problema s motivacijom, jer će protiv sebe imati Grand Slam rekordera, 37-godišnjeg Švicarca Rogera Federera, koji je sa 7-5, 6-4, 6-4 pobijedio Francuza Benoita Pairea.

