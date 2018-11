DTSM: Mamić izbačen iz kluba; Dinamo: Mamić je još u klubu...

Za sve protivnike Zdravka Mamića jutro nije moglo bolje početi. Udruga 'Dinamo to smo mi' oglasila se s priopćenjem u kojem tvrde da su Zdravko Mamić, Zoran Mamić i Damir Vrbanović isključeni iz registra članstva u Dinamu. No samo dva sata kasnije, na svoje su došli i Mamićevi poklonici. GNK Dinamo oglasio se priopćenjem u kojem tvrde da Zdravko Mamić nikad nije izbrisan iz kluba. No krenimo redom...

Predstavnik Udruge članova Dinama “Dinamo to smo mi” prošlog je tjedna obavio uvid u registar članova Dinama među kojima više nema Zdravka Mamića, Zorana Mamića i Damira Vrbanovića, trojice nepravomoćnih osuđenika za izvlačenje 116 milijuna kuna iz kluba te nanošenje štete državnom proračunu od 12,2 milijuna kuna.

Trojac je isključen zbog članka 19. statuta u kojem stoji da će "klub zahtjev za članstvom odbiti svakoj osobi za koju je pravomoćno utvrđeno da je Klubu svojim ponašanjem i radnjama nanijela štetu, kao i za vrijeme dok traju odgovarajući postupci”.

Zdravko Mamić trenutačno se nalazi u Bosni i Hercegovini čije državljanstvo također posjeduje. Nepravomoćno je osuđen na šest i pol godina zatvora i od tada je u bijegu. Zoran Mamić je nepravomoćno osuđen na četiri godine i 11 mjeseci, a Damir Vrbanović na tri godine zatvora zbog izvlačenja novca iz Dinama i oštećenja državnog proračuna.

Ovime su se potvrdile glasine o tome kako je Uprava kluba bila primorana izbaciti ovu trojicu iz kluba nakon što je još u svibnju ove godine Udruga “Dinamo to smo mi” zatražila njihovo isključenje iz članstva, tvrdi udruga 'Dinamo to smo mi'.

VELIKI USPJEH NAŠE UDRUGE: ZDRAVKO MAMIĆ VIŠE NIJE ČLAN DINAMA Osim nepravooćno osuđenog bjegunca, iz člnastva kluba... Objavljuje Dinamo - to smo mi u Nedjelja, 4. studenoga 2018.

- Nažalost na taj zahtjev iz kluba nam nikada nisu odgovorili, no uvjereni smo da se takvo nešto ne bi dogodilo da nismo predali naš zahtjev krajem svibnja. Zadovoljni smo da je naš pritisak i zahtjev urodio plodom i da Zdravko Mamić, kao i Zoran Mamić i Damir Vrbanović sada bar pravno više nemaju nikakve veze s klubom. Prije nekoliko godina to ne bi bilo moguće niti kao ideja - kazao je Juraj Čošić, predsjednik Udruge “Dinamo to smo mi”.

Podsjetimo, zahtjev su članovi Udruge “Dinamo to smo mi” uputili prije presude suda u Osijeku, a temeljili su ga na članku 19. Statuta Dinama. U tom članku stoji kako “će Klub zahtjev za članstvom odbiti osobi za koju je pravomoćno utvrđeno da je Klubu svojim ponašanjem i radnjama nanijela štetu, kao i za vrijeme dok traju odgovarajući postupci”.

U međuvremenu je pravomoćna optužnica postala i nepravomoćna presuda zbog čega je Zdravko Mamić pobjegao iz Hrvatske zbog kazne zatvora iznad 5 godina, Zoran Mamić dobio 4 godine i 11 mjeseci zatvora, a Vrbanoviću nepravomoćno određena kazna zatvora od tri godine.

- Pozdravljamo ovu činjenicu da oni koji su oštetili Dinamo više nisu njegovi članovi. Iduće što klub treba učiniti je zatražiti od njih da vrate protupravno stečenu imovinsku korist, što je Skupština Dinama propustila učiniti. Ako oni to neće učiniti, naravno da ćemo mi morati podnositi takav zahtjev, ali isto tako i tražiti odštetu i kaznenu odgovornost od članova Skupštine kluba koji su glasali da Dinamo nije oštećen što je sud u Osijeku jasno demantirao nepravomoćnom presudom - kazao je Čošić.

U “Dinamo to smo mi” smatraju da je ovim isključenjem iz članstva Zdravka i Zorana Mamića, te Damira Vrbanovića završena jedna faza kluba koji se mora okrenuti svojoj budućnosti.

- Upravo zato smo organizirali javnu tribinu pod nazivom “Dinamo, jučer, danas, sutra - preoblikovanje ili udruga građana” na kojoj bi se trebalo konstruktivno diskutirati o situaciji o klubu i njegovoj budućnosti. Ulaz na tribinu je besplatan, a pozvani su svi navijači i članovi Dinama bez obzira na svoj stav o ovoj temi. Poziv smo uputili i vodstvu kluba za koji vjerujemo da će poslati svog predstavnika jer vjerujemo da je sazrijelo vrijeme da se o Dinamu raspravlja javno i pred zainteresiranom publikom - kazao je Čosić.

No, potom slijedi Dinamovo priopćenje, pa i njega prenosimo u cijelosti.

- GNK Dinamo demantira sve navode iz javnog priopćenja udruge „Dinamo to smo mi“ koji su se pojavili u medijima. Članak 19. Statuta GNK Dinamo navodi kako je Izvršni odbor jedino tjelo kluba koje donosi odluku o brisanju članstva iz kluba, a Izvršni odbor nikada nije donio odluku da se Zdravko Mamić isključi iz članstva kluba. Isto tako, "prošlog tjedna“ nitko nije izvršio uvid u registar članova kako se navodi u priopćenju te slijedom toga niti jedna informacija iz priopćenja nije točna. Naposljetku, ne znamo kome je u interesu širiti dezinformacije u trenutku kada se GNK Dinamo priprema za jednu od najvažnijih utakmica u novijoj povijesti kluba.