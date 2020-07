Je li Osijek oštećen za penal? Skočili svi, Strukan rekao 'ne'

Stipo Marković bio je u duelu s Marinom Piljem i, kako se čini, udario ga po nogama, no splitski sudac Duje Strukan i njegovi VAR pomoćnici nisu presudili da je to za penal za Osijek

<p>Najvažniju utakmicu godine u HNL-u dobio je Duje Strukan iz Splita. I imao je pune ruke posla početkom drugog poluvremena, i on kao i njegova ekipa u VAR sobi.</p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Navijači u Wilsonovoj</b></p><p>Marin Vidulin i Bojan Zobenica prvo su u 54. minuti pregledom videosnimke potvrdili gol Kristijana Jakića za vodstvo Lokomotive. Zaleđa tu definitivno nije bilo, budući igrač Dinama bio je u regularnoj poziciji i gosti su se počeli veseliti. Ali samo nakratko.</p><p>Jer već tri minute poslije najbolji strijelac Osijeka Mirko Marić zabio je za 1-1 i erupciju oduševljenja oko 2000 ljudi iza istočne tribine Gradskog vrta u Wilsonovoj ulici.</p><p>A moglo je samo dvije minute poslije biti i novo veselje za raspjevano društvo u Osijeku jer je Stipo Marković, čini se, sapleo Marina Pilja po nogama u šesnaestercu lokosa.</p><p>Bila je to jako sumnjiva situacija i Strukan vjerojatno nitko ne bi mogao prigovoriti da je dosudio penal za domaće, ali do toga ipak nije došlo.</p>