Je li Zubac u izolaciji? Čitlučanin se još nije pridružio Clippersima

Planirao je vjenčanje ovo ljeto u Hercegovini, ali ono će zbog pandemije korona virusa pričekati neka bolja vremena. A i njega sad čekaju suigrači iz Clippersa uoči nastavka sezone NBA lige

<p>Kad se počnu igrati pripremne utakmice <strong>NBA lige</strong>, onda znate da je nova sezona blizu. Doduše, još nije ni aktualna završila, ali priča se pokrenula u Orlandu na Floridi četiri i pol mjeseca nakon stanke zbog izbijanja pandemije korona virusa.</p><p>U noći na četvrtak odigrane su četiri utakmice, među kojima i ona Los Angeles Clippersa i Orlanda, u kojoj je kalifornijska momčad pobijedila svojevrsnog domaćina 99-90.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako zakucava Zupčeva Kristina</strong></p><p>A gdje je hrvatski reprezentativac i jaki adut Clippersa, Čitlučanin <strong>Ivica Zubac</strong> (23)? To je pitanje obavijeno velom tajne, ali znamo da ga još nema na parketu s momčadi svega tjedan dana prije nastavka sezone. Utakmicu je gledao na televiziji.</p><p>- Iako nam nedostaje nekoliko ljudi, praktički imamo skupinu veterana koji imaju potrebno iskustvo da nadomjeste nedostatke. Ionako smo imali izostanke tijekom cijele godine i mislim da smo na to navikli. Želimo nastaviti tamo gdje smo stali prije prekida jer nas je prekid sezone poprilično poremetio - rekao je <strong>Paul George</strong>, Zupčev suigrač.</p><p>Nije otkrio razloge njegova izostanka. Osim Ivice, nema ni Landryja Shameta, koji je u karanteni, a Patrick Beverley i Montrezl Harrell napustili su kamp zbog obiteljskih razloga.</p><p>- Što se tiče igrača koji su se pojavili ili se nisu pojavili, mi o tome ne govorimo. I dalje nećemo o njima govoriti - rekao je nedavno trener <strong>Doc Rivers</strong>.</p><p>Zubac je nedavno nagovijestio kako je pitanje vremena kad će se priključiti momčadi objavivši priču na Instagramu s emotikonima pješčanih satova. Mogao bi biti u nekoj vrsti izolacije.</p><p>Ovo ljeto trebao se vjenčati s djevojkom <strong>Kristinom Prišč</strong> (28) u Čitluku, ali zbog pandemije je sve odgođeno do daljnjega. Zaprosio ju je prije godinu dana na Bahamima.</p><p>- Službeno smo odlučili otkazati sve prije nekih desetak dana. Jako puno ljudi bi nam trebalo doći iz Amerike, ali ne bi mogli u ovoj situaciji. I da se sve ovo završi do ljeta, puno njih bi se bojalo putovati - rekla je Kristina za <a href="https://www.rtl.hr/tabloid/video/exkluziv/388562/nba-igrac-ivica-zubac-i-zarucnica-kristina-prisc-otkazali-vjencanje-zbog-korone/" target="_blank">RTL</a>. </p><p>Ivica je ove sezone odigrao u prosjeku 18 minuta po utakmici uz osam poena i 60 posto šuta za dva i 7,2 skoka. Sedam puta ostvario je double double. Jedan je od najzaslužnijih što su Clippersi drugi u Zapadnoj konferenciji s omjerom 44-20 i s gradskim rivalima Lakersima bore se za titulu.</p>