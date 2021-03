Da, zagovornik sam ideje da se Dinamov upravlja po načelu 'Jedan član, jedan glas' jer je to najveći oblik demokracije, kaže nam Saša-Pavličić Bekić.

Bivši disciplinski sudac HNS-a veliki je dinamovac, jedan od onih koji 'živi za Dinamo'. Navijač koji je redovito na svim utakmicama zagrebačkog kluba, bez obzira igrali li 'modri s Istrom, Lokomotivom, Arsenalom ili PSG-om. Jednostavno, on je uvijek tu, na tribinama...

- Volio bih da svaki punoljetni član Dinama ima pravo glasa, ali to članstvo treba koštati puno više. Vi se sada u Dinamo možete učlaniti po simboličnoj cijeni, ali nečiji glas mora koštati puno više. I ono mora iznositi barem 200-250 kuna na godinu - priča nam Saša Pavličić-Bekić, pa nastavlja:

- Evo, ja sam na svakoj domaćoj utakmici Dinama, svoju godišnju kartu plaćam 8500 kuna. I to je moj osobni obol Dinamu. Neovisno o tome jesam li bio Disciplinski sudac HNS-a, jesam li mogao besplatno na utakmicu, uvijek sam želio primjerom pokazati kako svatko od navijača može pomoći klubu. I kada bi to bilo tako, kada bi svi navijači plaćali ulaznice, ne bi bilo problema. I da, pogotovo sam protiv toga da se ulaznice za Dinamo prodaju po kunu ili 10 kuna, toga ne smije biti.

Saša Pavličić-Bekić je nastavio...

- Dinamo je od svojih ikona, Kranjčara, Zajeca, Bobana, Šukera ili Prosinečkog napravio velike zvijezde, a to - košta. Kao što svakog građanina Zagreba košta odlazak u Hrvatsko narodno kazalište. Evo, za HNK je ulaznica 100 kuna, a oni su prošle godine imali prihod od oko dva milijuna kuna. Pa onda tako može funkcionirati i Dinamo. Jasno, HNK ima predstave svaki dan, ali i puno manje mjesta za gledatelje.

Kako bi po vama to u slučaju "jedan član, jedan glas" trebalo izgledati?

- Možda bi najbolji model bio da se nekoga izabere na četiri godine, taj bi morao podnositi financijsko izvješće, u predsjedništvo birati svoje ljude, pa na kraju za sve i odgovarati. Time bi se izbjegle brojne manipulacije u radu kluba. Izvršni odbor Dinama može predložiti te stvari, može se napraviti i izvanredna skupština kluba. Ma ni ja ne bih volio da Dinamo bude privatan klub, bliži sam Regel modelu kakav je danas i u Bayernu. Tu netko može biti vlasnik 49 posto, ali su i dalje glavni članovi kluba.

Dinamo teško može funkcionirati bez Grada Zagreba...

- Da, ja bih volio da i Grad sudjeluje u funkcioniranju Dinama, pa lokalna zajednica mora podržavati lokalni sport. I Grad Zagreb mora napraviti stadion, tu nema nikakve dileme. Pa neka Dinamo onda plaća Gradu zakup stadiona. OK, Dinamo može i sudjelovati u izgradnji stadiona, pa da se klubu taj novac onda odbije od najma, ali Grad Zagreb mora pomoći Dinamu. I napraviti stadion.

Saša-Pavličić Bekić je i jedan od osnivača "Akcije stadion" koja se gorućim pitanjem zagrebačkog kluba bavi već sedam mjeseci.

- Nama je cilj pritisnuti Grad da ljudi tamo shvate kako se u Maksimiru mora napraviti stadion, a ne da Dinamo ide igrati u Sesvete ili negdje drugdje. Možda bi najbolje rješenje bilo stadion izgraditi od "pimpeka" prema Sveticama, da tamo je sada bazen, ali sve se može uklopiti. Pa i taj bazen je neiskorišten, on nema dimenzije za odigravanje vaterpolskih ili plivačkih natjecanja, to nije dobro napravljeno.

A iskusni zagrebački odvjetnik ima i zanimljivu ideju...

- Gledajte, sve se može uklopiti. Bazen na Sveticama je sada izgrađen samo za građanstvo, zašto ga se ne bi srušilo, izgradilo ponovo, ali da se tu mogu održavati i sportska natjecanja. I sve to može činiti jedan veliki kompleks, a zašto na stadionu ne bi onda bio i Dinamov vrtić? Sve se to može napraviti i organizirati, ima tu još puno zanimljivih ideja.

Grad Zagreb danas daje puno novca za stadion.

- Pa meni je neprirodno da Grad svake godine daje veliki novac za stadion, ali mi je neprirodno i da Grad Zagreb nema stadion kakav zaslužuje. Pogotovo da ga nema Dinamo. Pa Dinamo i Cibona su dva najveća brenda grada Zagreba, u to nema nikakve sumnje. OK, neki će reći da je to katedrala, ali katedrale postoje i u Đakovu i u Osijeku. A ako ćemo realno, gradovi poput Beča ili Kölna imaju čak i bolje katedralu. No, kada u inozemstvu nekome kažete za Dinamo ili Cibonu, svi znaju da se tu radi o Zagrebu.

A Pavličić se tu za primjer sjetio i jedne zanimljive anegdote.

- Znate kada je Cedevita išla na košarkašku utakmicu u Strasbourg. Do dvorane ih je pratilo devet kamera, ali ljudima tamo nije bilo jasno zašto im na autobusu piše Cedevita, a ne Cibona. I dok su ljudi iz Cedevite objasnili Francuzima kako se radi o drugom košarkaškom klubu iz Zagreba, ostala ih je snimati samo jedna kamera. Dinamo i Cibona su najveći zagrebački brendovi, ali oni danas nisu dovoljno iskorišteni - završio je Pavličić-Bekić.