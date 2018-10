Jedan ga htio dotaknuti, drugi dobio selfie: Ronaldo im je sve

OK, it's OK, rekao je Cristiano Ronaldo zaštitarima koji su držali mladića. Nekako je uspio pružiti mobitel svom idolu i dobiti selfie.

Foto: HANNAH MCKAY

Bio je u dresu Manchester Uniteda, naravno, s brojem sedam, a sigurno će dobiti i paprenu kaznu jer je ušao na teren, ali bar će imati fotku za pamćenje.

Drugi koji je ušao na teren nije uspio doći do fotke, ali barem je dotaknuo svog idola.

Obojica će ovo pamtiti, ono što će brzo zaboraviti je utakmica protiv Juventusa (0-1).

Cristiano Ronaldo vratio se u klub u kojem je postao igrač. Old Trafford ga je pozdravio velikim pljeskom i skandiranjem iako je bio u crno-bijelom dresu.

Sličan doček imao je 2013. godine, kad je također bio u 'pogrešnom' dresu, onom madridskog Reala. U kojem god dresu došao, osim možda u onom Liverpoola, 'Kazalište snova' skandiralo bi svom ljubimcu.

Navijači mu nisu zaboravili šest sezona u crvenom dresu, 118 golova, tri naslova prvaka Engleske i europski naslov.

Foto: PA/PIXSELL

Muškarci protiv dječaka

Juventus se poigrao s Unitedom u Ligi prvaka, možda i najbolji opis onoga što se događalo na terenu dala su dva bivša igrača 'crvenih vragova', Rio Ferdinand i Paul Scholes koji su rekli da im je neugodno gledati kako se Juventus igra s Unitedom i da je sve to dolje na terenu izgledalo kao susret muškaraca i dječaka.

Juventus je dominirao, da nije bilo sjajnog golmana De Gee, gosti iz Torina natrpali bi mrežu Uniteda do vrha. Bio je ovo četvrti domaći poraz Manchester Uniteda u zadnjih 13 utakmica u svim natjecanjima.

Koliko je to gadno govori podatak da su isti broj domaćih poraza imali u zadnju 81 utakmicu na Old Traffordu...