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GUARDIANOVA LISTA

Jedan igrač Hajduka je među 60 najvećih talenata na svijetu

Piše Ivan Tomašković,
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Jedan igrač Hajduka je među 60 najvećih talenata na svijetu
Hajduk i Slaven Belupo sastali se u 07. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Na popisu nema nijednog hrvatskog nogometaša, ali se na njemu nalazi jedan igrač SuperSport HNL-a.

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The Guardian je objavio novi popis 60 najvećih mladih nogometnih talenata na svijetu pod nazivom Next Generation 2026. Riječ je o tradicionalnom godišnjem izboru u kojem Guardianovi novinari i suradnici iz različitih zemalja izdvajaju najperspektivnije igrače određene generacije. Ovogodišnji izbor obuhvaća nogometaše rođene 2009. godine. Na popisu nema nijednog hrvatskog nogometaša, ali se na njemu nalazi jedan igrač SuperSport HNL-a. Riječ je o 17-godišnjem Ukrajincu Adamu Huramu, ofenzivnom veznjaku Hajduka.

Hajduk i Slaven Belupo sastali se u 07. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Slaven Belupo sastali se u 07. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Guardian ga predstavlja kao prirodnu desetku koja se razvila u svestranog, modernog ofenzivnog igrača. Ističe njegovu kreativnost, izravnost u igri, spremnost na preuzimanje odgovornosti i velik radni angažman. Posebno se naglašavaju tehnička kvaliteta, osjećaj za pronalaženje prostora i doprinos obrambenoj igri, osobito pri visokom pritisku na protivnika.

Huram debitirao je za Hajduk u 28. kolu prošle sezone u pobjedi protiv Istre 1961. U ljeto su se pojavili natpisi da Hurama u svoje redove žele dovesti Chelsea i Arsenal. On je ostao u Hajduku. Ukupno je za 'bile' nastupio u 20 utakmica te je postigao dva gola i tome dodao tri asistencije.  Inače, Huram je rođen 13. ožujka 2009. u Mariupolju, a posjeduje ukrajinsko i marokansko državljanstvo. Nogometno se razvijao u akademiji Šahtara iz Donjecka, gdje je proveo nekoliko godina prije dolaska u Hajduk u veljači 2024. godine. 

Hajduk i Vukovar sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a
Hajduk i Vukovar sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

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