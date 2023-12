Jedan je od najvećih Brazilaca svih vremena. Sada je dobio mjesec dana da se iseli iz kuće

Navijači se nikada neće dogovoriti tko je najveći nogometaš u povijesti, kao ni tko je najveći napadač, ni veznjak. Svatko ima svog favorita. No, kada je u pitanju desni bek, tu se mnogi slažu.

Brazilac Cafu (52) je za veliku većinu najveći ikada koji je zaigrao na desnoj strani obrane. Grmio je i prašio na poziciji desnog beka gotovo 20 godina, a pamte ga u domovini kao rekordera po broju nastupa za brazilsku reprezentaciju (142). Osvojio je s 'cariocom' dva Mundijala, trpao u vitrine sve što se može pokupiti s Milanom i Romom. Veliku karijeru završio je 2009. godine u engleskom niželigašu Garforth Townu.

Bio je veličanstven nogometaš, ali je zato katastrofalan biznismen. Na vrhuncu karijere zarađivao je četiri milijuna eura godišnje i sve je uložio u nekretnine i novi posao. Nakon karijere se posvetio menadžerskom poslu i završio pred bankrotom. Zbog velikih dugova je morao rasprodati imovinu koju je stekao tijekom karijere, a nedavno je na dražbi prodana obiteljska vila u Sao Paulu vrijedna pet milijuna dolara. Doduše, nije ju on prodao nego sud. Što je najgore, obzirom da mu prijeti osobni bankrot, bio je primoran vilu prodati za tri milijuna dolara manje nego što je njezina stvarna vrijednost.

Kako je propao Cafu?

Tu priliku brazilski bogataši su iskoristili pa je završila u rukama jednog sretnika. Kako piše The Sun, Cafu je pokušao na sve načine spriječiti prodaju, tvrdio je da je to jedini dom njegove obitelji i nudio je na prodaju ostale nekretnine koje posjeduje. Pozivao se i na zakon koji priječi prodaju nekretnine u kojoj obitelj živi, no sud nije imao milosti. Dali su mu rok od 45 dana da se iseli.

Njegovi financijski problemi započeli su prije četiri godine zbog velikih dugova u koje je upala njegova menadžerska tvrtka Capi Penta Inrernational Player. Loša ulaganja i nepromišljeni potezi doveli su ga na rub bankrota. Pristao je rasprodati dio imovine kako bi izašao iz minusa, no problem je što su se dugovi množili, a nekretnina je ponestajalo. Sada je ostao bez vile u kojoj je živio.