Jedan od najboljih na svijetu kritizirao Ligu nacija: Pa to je toliko nebitno i precijenjeno

Veznjak Manchester Cityja i belgijske reprezentacije Kevin De Bruyne izjavio je da je za njega Liga nacija nebitna, objavili su britanski mediji.

De Bruyne je rekao da mu se ne sviđa što poslije duge i naporne sezone mora igrati i Ligu nacija. Belgijska, kao i druge reprezentacije, morat će u deset dana lipnja odigrati četiri utakmice.

- Za mene je Liga nacija nebitna. Moramo igrati te utakmice, a osjećaj kao da igrate prijateljske susrete, niz precijenjenih prijateljskih susreta nakon dugačke i naporne sezone. Ne radujem se tome - kazao je De Bruyne i dodao:

- U 12 mjeseci imamo tri tjedna godišnjeg odmora. Ljudi izvana ne razumiju kako se igrač osjeća nakon sezone. No, to nije vrijedno ni spominjati jer se ionako ništa neće promijeniti - kazao je belgijski nogometaš.

De Bruyne je ove sezone odigrao 45 utakmica za Manchester City i četiri za reprezentaciju Belgije, a zbog ozljede je pauzirao dva mjeseca. Već godinama jedan je od najboljih nogometaša na svijetu, po mnogima najbolji veznjak na planeti, ali nikako da osvoji Ligu prvaka koja bi ga lansirala među besmrtne. Ove sezone osvojio je 'samo' Premier ligu. Jedan trofej je ipak razočaranje za jednu zvjezdanu momčad kakvu na raspolaganju ima Pep Guardiola.

Jasno je da je došlo do zasićenja te prevelikog umora, on i ostali nogometaši jedva su dočekali kraj sezone i tri tjedna odmora kako bi se odmorili i pripremili za nove izazove, no zbog Lige nacija morat će odgoditi svoje planove i pričekati s kupanjem i izležavanjem na plaži.

