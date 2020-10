Iako mu je 41\u00a0godina, Valentino Rossi ne misli stati s vo\u017enjama te se i dalje aktivno natje\u010de s ciljem da osvoji svoj deseti naslov svjetskog prvaka na kojeg \u010deka od 2009. godine kada je posljednji put slavio.

<p>Korona virus upetljao se u brojne sportove i među brojne sportaše, a nije ga uspio zaobići ni jedan od najboljih motociklista u povijesti. </p><p>Legendarni Talijan <strong>Valentino Rossi</strong>, koji vozi za Yamahu,<strong> </strong>objavio je kako je pozitivan na korona virus, a zbog toga će propustiti Veliku nagradu Aragone.</p><p>- Nažalost, ovog jutra nisam se osjećao dobro. Boljele su me kosti i imao sam blagu groznicu. Odmah sam nazvao doktora koji me dva puta testirao. Brzi PCR test bio je negativan, kao i test koji sam radio u utorak. Ali drugi test, čije sam rezultate dobio u 16 sati, bio je nažalost pozitivan - napisao je Rossi.</p><p>U Aragonu će se voziti dvije utrke, a Talijan će vjerojatno propustiti obje. Sada će morati u izolaciju na deset dana, a onda ga čekaju nova testiranja. Tek ako dvaput zaredom bude negativan, onda će se moći vratiti natjecanju i treninzima.</p><p><strong>Rossi je </strong>jedan je od najboljih vozača moto utrka u povijesti. On je čovjek koji je apsolutno sve osvojio, kada sjedne na motocikl jednostavno mu nema premca. Deveterostruki je svjetski prvak, a moto gene naslijedio je od svog oca koji se također natjecao na moto utrkama.</p><p>Iako mu je 41 godina, Valentino Rossi ne misli stati s vožnjama te se i dalje aktivno natječe s ciljem da osvoji svoj deseti naslov svjetskog prvaka na kojeg čeka od 2009. godine kada je posljednji put slavio.</p><p>Njegov zaštitni znak tijekom bogate karijere postao je žuti dres s brojem 46. Nosi ga još od početka karijere u čast svog oca koji je nosio taj startni broj kada je osvojio prvu utrku u svjetskom kupu.</p>