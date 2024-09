Jedinstveni projekt u Hrvatskoj: Talentirane sportašice živjet će zajedno, trenirati i ići u školu

Najtalentiranije mlade sportašice na istom mjestu tijekom cijele godine, u suživotu koji uključuje treninge, utakmice i školovanje. Zvuči neostvarivo? Ne ako ste Hrvatski odbojkaški savez, koji je predstavio CRO Team, program namijenjen razvoju najperspektivnijih odbojkašica do 16 godina, kakav već postoji u odbojkaškim velesilama poput Italije, Turske, Nizozemske... Izbornica će biti Svetlana Ilić, pomoćna trenerica Marija Anzulović, a kondicijski trener Pero Kuterovac.

- Nije bilo lako nagovoriti roditelje i objasniti im da im djeca odu od kuće s 14 godina, a nije bilo lako ni klubovima kojima smo uzeli najbolju igračicu. Mislim da je ovo apsolutna "win-win" situacija za sve, pogotovo što će završnice državnih prvenstava i regionalnih natjecanja te djevojke igrati za klubove. Siguran sam da uz ovu priču CRO team kroz četiri do šest godina Hrvatska odbojka će imati seniorsku medalju - rekao je predsjednik Saveza Frane Žanić.

Zagreb: Predstavljanje projekta za razvoj mladih u sportu ''CRO team'' | Foto: Igor Soban/PIXSELL

CRO team će se natjecati u drugoj ligi, kasnije i u Superligi, kao i u MEVZA ligi. Djevojke će živjeti u hotelu u Zagrebu te pohađati Privatnu sportsku i jezičnu gimnaziju u kojoj će imati i vlastiti odbojkaški razred. Hrvatski savez pokriva sve troškove obrazovanja, smještaja, prehrane i treninga...

- Mislim da potencijal koji smo odabrali, ako bude živio u skladu s onim kako bi trebao jedan sportaš živjeti u skladu s onim što zakoni sporta zahtijevaju, imamo velike šanse za budućnost. To je ono u što ja vjerujem, to je ono što ja vidim u ovom trenutku. Ono što me najviše od svega raduje, jest da imamo sportašice koje su zaista u ovom trenutku oduševljene i čine sve kako bi uspjele u ovom projektu sebe pronaći kao sportaši i dokazati se. Vidim da je potpora roditelja zaista velika. Ne volim ja pretjerane euforije na početku, one ne završe dobrim, ali svakako jedan veliki optimizam nosit će nas i trebat će nam i dobra energija za ovaj naredni period koji će nam donijeti neke rezultate - istaknula je Svetlana Ilić, izbornica CRO teama.

Sastav igračica CRO team-a: Ira Morić, Lucija Bule, Fani Hromin, Ani Ošust, Ana Labor, Ema Petra Sudarić, Karla Gulin, Lucija Breznički, Nika Raić Sudar, Veronika Munitić, Katarina Batina i Irma Medanić.

