U niželigaškom nogometu klubovi se često krpaju i ne znaju do posljednjeg trenutka hoće li skupiti 11 igrača za utakmicu. Neke jednostavno uzme mamurluk, a neki se i ne probude pa njihov klub zaigra u brojčanom deficitu. No jeste li čuli da se to dogodi u profesionalnom nogometu? Doduše, nije mamurluk u pitanju, već korona virus.

Aguilas je u 18. kolu kolumbijske Primere A ugostio Chico, ali domaćini su se jedva skupili i za rukometnu utakmicu. Trener Aguilasa imao je svega sedam igrača na raspolaganju, njegova momčad izgubila je 3-0, ali susret je ranije završio jer se domaćinu ozlijedio još jedan igrač pa je morao predati.

Čak 16 igrača bilo je zaraženo Covidom, a njih sedam se ozlijedilo. Trener Jose Flavio Torres Diaz je ostao na svega sedam igrača.

Razum kaže odgoda. A pravilnik kolumbijskog nogometnog saveza veli, morate igrati ili ćemo vas kazniti. Nogometaši Aguilasa tako su dovedeni pred gotov čin, nije pomogla molba ni da zaigraju s juniorima, a kako je sedam igrača minimalna kvota za nastup na utakmici, morali su, htjeli ili ne htjeli, zaigrati sa sedam igrača. Igrali su svi oni koji su mogli, pa su se tako u sastavu našla dva golmana, a kako ih ne bi kaznili, zaigrao je i sin vlasnika kluba.

I zaigrali su hrabro i bez straha u 'najnepravednijoj utakmici ikada', kako su je sami nazvali. Unatoč tomu što su imali deset posto posjed lopte, skoro sat vremena su držali 'nulu'. Ali s četiri igrače manje se ipak nisu mogli nositi u drugom dijelu. Plazas je u 57. minuti zabio za 1-0, Gil je povisio na 2-0, a konačnih 3-0 postavio je Balanta u 77. minuti.

I kad te tako pogode silne nevolje, dođe još jedna. Aguilasu se ozlijedio jedan igrač, a kako je trener Diaz imao praznu klupu, a sa šest igrač se ne može igrati, utakmica je završila ranije. Vjerujemo da se nisu previše bunili.

Unatoč porazu, igrači Aguilasa su dali sve od sebe i pokazali da se baš nikada ne smije odustati, makar i u ovakvim neregularnim uvjetima, a netko na kladionici je natukao dobru lovu. Naime, kladionice očito nisu bile upućene što se događa u Aguilasu pa je koeficijent na Chico bio čak 2.80.

Samo u Kolumbiji...