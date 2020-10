Jedvaju prve minute u sezoni! Barišić asistirao, Gomez zabio s centra, a Napoli dobio Sociedad

Arsenal se prošetao protiv Dundalka, igrač Omonije zaslužan je za jedan od najljepših golova ove sezone, a Roma je razočarala navijače remijem sa sofijskim CSKA u drugom kolu Europske lige

<p>Nogometaši Rangersa upisali su i drugu pobjedu u skupini D Europske lige porazivši na svom Ibroxu Lech Poznan sa 1-0. Pogodak odluke zabio je Alfredo Morelos u 68. minuti na asistenciju Borne Barišića.</p><p>Hrvatski reprezentativac je sjajno ubacio s desne strane, a Kolumbijac glavom zabio za pobjedu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Reakcije dinamovaca nakon CSKA</strong></p><p>Barišić je igrao cijeli susret, dok je Nikola Katić izvan stroja zbog ozljede. Karlo Muhar i Marko Malenica nisu nastupili za poljski sastav kojem je to bio drugi poraz.</p><p>Dvije pobjede ima i Benfica koja je na Luzu porazila Standard sa 3-0 golovima Pizzija (49-11m, 76) i Waldschmidta (66-11m). Duje Čop nije igrao za goste.</p><p>U skupini E Granada i PAOK su odigrali bez golova, a Antonio Čolak je za grčki sastav igrao do 69. minute.</p><p>U drugom susretu PSV je okrenuo rezultat protiv Omonije pobijedivši sa 2-1.</p><p>Ciprane može utješiti što su postigli najljepši pogodak kola, a strijelac je bio Jordi Gomez koji je u 29. minuti doveo domaći sastav u vodstvo pogotkom sa svoje polovice iznenadivši Yvona Mvoga.</p><p>Izjednačio je Donyell Malen u 40. minuti, a isti je igrač golom u drugoj minuti nadoknade donio pobjedu PSV-u. Na ljestvici vodi Granada sa četiri boda, PSV ima tri, PAOK dva, a Omonija jedan bod.</p><p>Roma je u susretu skupine A odigrala skormnih 0-0 protiv CSKA Sofije, dok su CFR Cluj i Young Boyse remizirali 1-1. Rondon je zabio za domaćine 62. minuti, a izjednačio je Fassnacht sedam minuta kasnije. Damjan Đoković je odigrao cijeli susret za Cluj, dok je Gabriel Debeljuh igrao prvo poluvrijeme. Cluj i Roma imaju po četiri boda, a CSKA i Young Boysi po jedan bod.</p><p>Arsenal je u susretu B skupine rutinski pobijedio Dundalk sa 3-0 golovima Nketiaha (42), Willocka (44) i Pepea (46).</p><p>U drugom susretu Molde je dobio Rapid sa 1-0 golom Omoijuanfa (66). Arsenal i Molde imaju po šest bodova.</p><p>Slavia Prag je pobijedila Bayer Leverkusen sa 1-0, a istim je rezultatom Nica bila bolja od Hapoel l Be'er Sheve, pa sve četiri momčadi nakon dva kola imaju po tri boda.</p><p>Slavia je stigla do slavlja golom Olayinke u 80. minuti. Domaćin je imao i kazneni udarac u 65. minuti, no Stanciu nije bio precizan, njegov udarac zustavio je Hradecky. Bayer je od 22. minute igrao s igračem manje nakon što je isključen Bellarabi. Petar Musa je za praški sastav igrao drugo poluvrijeme, dok je Tin Jedvaj igrao cijeli susret za goste. I to su mu prve minute za Bayer od kraja lipnja.</p><p>Nica je u drugom susretu pobijedila Hapoel l Be'er Shevu golom Gouirija u 23. minuti.</p><p>U drugom susretu Rijekine skupine Napoli je kao gost u San Sebastianu svladao Real Sociedad sa 1-0, a jedini strijelac bio je Politano u 56. minuti.</p>