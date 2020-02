Jeffren: Hajduk? Uopće se ne sjećam da sam igrao protiv njih

Studeni 2010. Camp Nou. Na terenu Ronaldo, Messi, Xavi, Iniesta... U igru ulazi Jeffren i zabija gol Realu za potop Madriđana 5-0. Euforija, grle ga Messi i suigrači. Jose Mourinho se prima za glavu, ne može vjerovati kakvom epskom potopu sudjeluje.

Veljača 2020. Koprivnica. Jeffren je sam na terenu, tehnicira i predstavlja se nekolicini navijača Slaven Belupa.

- Da mi je netko tada, te 2010. rekao da ću igrati u Hrvatskoj... - kaže kroz smijeh Jeffren.

Inače, samo godinu poslije tog El Clasica, 2011. Jeffren je igrao u Hrvatskoj, točnije, na Poljudu. Hajduk je igrao prijateljski susret protiv Barcelone, pun Poljud dočekao je Katalonce.

- Hajduk? Ne sjećam se te utakmice - sigurnim je glasom rekao Jeffren.

No, dobro. Nakon devet mjeseci bez kluba, bivši venezuelanski reprezentativac, punim imenom Jeffren Isaac Suarez Bermudez, sletio je u podravsku metropolu Koprivnicu, gdje bi trebao debitirati već u subotu protiv Hajduka.

- Igrajući u Švicarskoj sazna sam od suigrača za dobar rad trenera Tomislava Stipića. A o Luki Modriću je suvišno pričati, on mi je jedan od najdražih igrača, veliki majstor. Zasluženo je dobio Zlatnu loptu, odigrao je maestralno cijelu sezonu, posebno Svjetsko prvenstvo.

Jeffren je za Barcelonu odigrao 34 utakmice i zabio je tri gola.

- Nisam ostao u Barceloni, jer sam tada bio premlad i nisam razmišljao o novcu. Želio sam se okušati u drugim klubovima koji igraju na drugačiji način, jer sam se i sam tražio. Ovdje očekujem da ću u suradnji sa suigračima i trenerom Stipićem poboljšati svoju igru. Iako nisam igrao pet mjeseci, naporno treniram, imam i posebnog trenera. Siguran da ću brzo doći na potrebnu igračku razinu. Znam da je razlika u nogometu između Španjolske i Hrvatske, ali ću se brzo prilagoditi novom načinu igre. Nisam došao radi novca već radi igre, sa željom da i doprinesem osvajanju bodova za novi klub - pojasnio je trenutačno stanje.

S Belupom je potpisao ugovor na godinu i pol, ali će se sve ovisiti o igri. Najviše mu odgovara pozicija desetke u momčadi.

- Klub i trener su mi dali povjerenje, a ja se rukovodim logikom da idem u klub gdje se osjećam domaće - kaže Jefferen.

S Barcelonom je osvojio šest trofeja. Tri puta je bio prvak Španjolske, jednom prvak Europe, osvojio je svjetsko klupsko prvenstvo i španjolski Superkup. Naravno, bio je član legendarne generacije s Messijem, Xavijem, Iniestom, Puyolom...

- Nije samo Mesi, s kojim sam igrao u Barci, jer je tamo u to vrijeme, puno sjajnih nogometaša, od kojih sam jako puno naučio. Kad igrate u takvoj sredini kao što je Barcelona, uz njih jako puno možete naučiti. Što se tiče Pepa Guardiole, on je bio sjajan igrač i trener i bila mi je velika čast što me trenirao. Da se radi o jednom od najvećih trenera vidi se i po tome što je odgojio veliki broj izvrsnih nogometaša. I danas se čujem s nekim od suigrača iz tih vremena. Poput Abidala i Dani Alvesa - zaključila je nova zvijezda u gradu juhe.