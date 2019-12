United 'ukrao' norveško čudo! Haaland je otišao u Manchester

Nevjerojatni Erling Braut Haaland (19) oduševio je sve svojim predstavama u Ligi prvaka. Dečko je u šest utakmica utrpao osam golova i najbolji je strijelac, a za svoj Salzburg je u austrijskoj ligi utrpao čak 16 u 14 nastupa.

Naravno da je glavna meta u Europi, nema tog kluba koji ga ne želi. Norvežanin od 194 cm jak je kao stijena, a pokretan kao gepard. To su osobine koje je jako teško pronaći u suvremenom nogometu, a on to upravo i je. Moderan i eksplozivan napadač koji odlično igra glavom i nogama, brz u tranziciji i sjajan u građenju lopte. To je ono što svaki klub traži, a po osobinama baca malo i na Zlatana Ibrahimovića.

Ti klubovi će itekako morati zagrabiti u svoju kasu ako ga žele dovesti, a čini se da je Manchester United na korak od njegovog dovođenja. Kako piše Daily Mail, Norvežanin je stigao u Manchester i tijekom dana će odraditi razgovore sa svojim sunarodnjakom i trenerom Uniteda Ole Gunnarom Solskjaerom.

Foto: Darren Staples/PA Images/PIXSELL

Dogovor je navodno jako blizu, a i samom igraču je navodno United prvi pik.

- On je nogometaš kakvog ja volim. Stvarno je napredovao i mora tako nastaviti u budućnosti. Ne moram puno pričati o njemu, ali mi kao momčad uvijek tražimo igrače koji nam mogu pomoći - rekao trener Uniteda Solskjaer koji ga je trenirao u Moldeu dvije godine.

BREAKING: Erling Haaland is flying to Manchester now for talks with Manchester United, according to reports in Norway. pic.twitter.com/XUZdS9aIKO — SPORTbible (@sportbible) December 20, 2019

Haaland je jedan od igrača koji je strašno napredovao u prethodnih nekoliko mjeseci. Njegova vrijednost u lipnju bila je pet milijuna eura, a sada je to prema Transfermarktu skočilo na 45 milijuna eura! Naravno, ni stručnjacima nisu promaknule njegove nevjerojatne partije, a ponekad je to izgledalo nadrealno. Zabio je čak 28 golova u 22 utakmice čime se malo tko može pohvaliti.

Foto: Jason Cairnduff/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Prethodnih tjedan pisalo se o njemu u kontekstu Borussije Dortmund i Leipziga, no presudila je ipak Haalandova ljubav prema United. 'Vragovi' su daleko od slavne prošlosti, ali kada dobijete priliku da zaigrate na kultnom Old Traffordu, e to se ne odbija.

- Himna Lige prvaka moj je ton alarma. Budi me svaki dan, to je pjesma koja mi nikad neće dosaditi. savršen početak dana. Trebali bi to probati. Mislim, znam da nećete igrati u Ligi prvaka, ali da možete, mislim da bi se i vi tako smijali - rekao je nedavno norveški mladić za TV2.

Igra zbog oca

Mladi (19) Norvežanin je u Salzburg stigao iz Moldea za pet milijuna eura, njegova vrijednost je sada 12, a uskoro bi to moglo vrtoglavo skočiti u nebesa. Ukoliko ste ikonski ljubitelji nogometa, onda ste sigurno čuli za njegovog oca Alf-Ingea Haalanda koji je igrao u Manchester Cityju i Leedsu, no karijera mu nije potrajala baš dugo jer mu je Roy Keane 2003. godine u jednom startu slomio nogu i tako ga otpremio u prijevremenu mirovinu. Zbog toga se Erling odlučio na nogomet.

Foto: Fotostand/DPA/PIXSELL

Uzor mu je Ronaldo

Patrice Evra jednom je ispričao priču kako ga je Cristiano Ronaldo često zvao na večeru, a uvijek bi jeli ribu što je njega nerviralo. Čim je to čuo, mladi Norvežanin se počeo hraniti baš kao Portugalac, ispričao je jednom prilikom Erlingov otac.

Dok on čeka svoj angažman na Otoku, jedan njegov suigrač ga je i dočekao. Sjajni JapanacTakumi Minamino (24) potpisao je za Liverpool u transferu vrijednom devet milijuna eura i tako postao treći nogometaš Salzburga koji sada igra za Liverpool. Naravno, Austrijanci su to iskoristili kako bi se malo našalili, pa su Engleze priupitali tko je sljedeći na redu?